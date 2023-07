Le film sur la F1 avec Brad Pitt sera tourné à Spa-Francorchamps, c’est officiel (vidéo)

Directrice de Spa Grand Prix, Vanessa Maes l’a, comme attendu, confirmé ce mercredi 12 juillet en conférence de presse. "Oui, une partie de ce film sera tourné à Spa-Francorchamps pendant le grand prix. Je n’ai pas énormément d’informations à ce sujet. Je sais qu’il y aura un ou plusieurs scènes avec la F2 (NDLR: relookée en F1) , comme la semaine dernière à Silverstone." Quant à savoir si l’acteur-star vu cette année dans Babylon effectuera le déplacement… "Honnêtement, je ne sais pas. Une certaine confidentialité entoure le projet. De fait, il pourrait être là mais le secret est bien gardé", sourit Vanessa Maes.

Brad Pitt ou non, c’est quoi qu’il en soit un tournage d’envergure qu’accueillera l’anneau ardennais: le budget du film (provisoirement nommé Apex, du nom de l’écurie fictive pour laquelle roule le personnage de Brad Pitt) avoisinerait les 140 millions d’euros et son réalisateur n’est autre que Joseph Kosinski, à qui on doit Top Gun: Maverick. À la production se trouve, entre autres, un certain Lewis Hamilton. "Avoir ce film chez nous est incroyable et nous avons de la chance, puisque seuls six circuits ont été sélectionnés. C’est une superbre vitrine pour notre région", conclut Vanessa Maes.