Jérôme Vanderschaeghe, de Stavelot, 2e d’un ultra trail de 108 km en Corse: "Le plus dur techniquement"

Un vrai exploit donc, construit dans le cagnard de l’intérieur de l’île de beauté et à l’issue d’une course qu’il a couru majoritairement seul. Notre compatriote laisse derrière lui des noms tels ceux d’Andy Symonds, Guillaume Beauxis et… celui du nouveau champion du monde d’ultra, le Français Benjamin Roubioul, victime d’une fracture d’un orteil peu avant la mi-course alors qu’il était 2e devant Vanderschaeghe.

"Je pense que c’est le trail le plus dur techniquement auquel j’ai participé", expliquait-il une heure après son arrivée. "C’est même un cran au-dessus de la Diagonale des fous à ce niveau-là. Quand vous êtes à quatre pattes dans certains endroits pour franchir des rochers, vous vous demandez tout de même ce que vous faites là… Sinon, il est beau. Même si je passais mon temps à regarder où je mettais les pieds, j’ai vu de beaux paysages."

La solitude de l’ultra traileur

L’homme est heureux, clairement. Même s’il manque de recul pour situer sa performance parmi ses autres réalisations, il est content de ce qu’il a fait. "Je suis dans les timings que j’avais estimés à chaque niveau de la course, sauf peut-être pour la fin où j’ai connu quelques coups de mou. J’ai bien géré mon affaire, alors que j’ai couru quasi tout seul et qu’il s’agissait d’une première pour moi en Corse. C’est peut-être le point négatif que je pointerai. La solitude du coureur, surtout la nuit. Ce que j’aime sur ce type de course, ce sont les moments de partage, les discussions… avec les autres participants. Ici, je n’ai rien eu de tout cela…"

La suite ? Étant entendu qu’un podium donnait droit à une invitation à participer à l’UTMB à Chamonix en août prochain, va-t-il y aller ? "Je ne pense pas", répond-il. "Neuf semaines entre ceci et l’UTMB, c’est un peu court pour récupérer je pense. D’autant que ce sont deux courses aux profils bien différents. Si je dois aller à l’UTMB, autant le faire bien. Je crois que je vais donc attendre l’an prochain…"