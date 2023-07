Voici le communiqué du club:

L’AS Eupen a engagé pour cette saison l’avant-centre polonais Bartosz Bialek en provenance du VfL Wolfsburg. Les deux clubs et le joueur se sont mis d’accord sur un prêt jusqu’au 30 juin 2024.

Bartosz Bialek est né le 11 novembre 2001 à Brzeg. Il est passé par l’académie des jeunes du club de première division Zaglebie Lubin. C’est là qu’il a fait ses débuts professionnels en 2019, participant à 19 matchs d’Ekstraklasa et inscrivant 9 buts. En été 2020, il a été transféré au VfL Wolfsburg, où il est encore sous contrat jusqu’en 2024 et où il a participé à 31 matchs de Bundesliga. Pour la saison 2022-2023, il a été prêté au Vitesse Arnheim, club de première division néerlandaise (25 participations – 5 buts).

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen a réagi à ce transfert, toujours via communiqué: "Malgré son jeune âge, Bartosz Bialek apporte l’expérience de 75 matchs de première division en Pologne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Grâce à sa présence dans la surface de réparation et à son jeu de tête, il apportera à l’offensive de notre équipe de la pression, des impulsions et des possibilités de marquer des buts. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Bartosz Bialek et lui souhaitons beaucoup de succès avec la KAS Eupen."