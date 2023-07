Tennis en bref: à Aubel, ils jouent leur finale sur 3 surfaces; duels Lambermont-Heusy à Jalhay; victoire du... juge-arbitre à Malmedy (+ photos)

À Aubel, ça ne s’invente pas, c’est une certaine Elise… Vanaubel (RETC Lambermont) qui l’a emporté contre Caroline Broers en finale du Dames 25-4 (6-4, 6-0). Chez les Siropiers toujours, finale particulière en Messieurs 5 pour Antoine Baltus (Aubel). Celui qui est aussi joueur de football à Hombourg croisait le fer avec Romain Jacob (Marmotte). Mais entre pluie et orages, ils ont d’abord joué sur terre battue, puis sur french court avant de se résigner à terminer la rencontre à Fayembois, sur tapis. Cela n’a pas souri à l’Aubelois, battu 5-7, 6-3, 6-4.

Antoine Baltus et Romain Jacob. ©Eda

Du côté de Jalhay, "on a fait face à une grosse affluence, à tel point qu’en milieu de semaine, j’ai dû envoyer certains joueurs disputer leurs rencontres dans d’autres clubs" explique l’indéboulonnable juge-arbitre Denise Biemar. Les finales, elles, se sont bel et bien jouées route de la Gileppe. En double dames 3, les Waimeraises Laurence Dethier et Justine Guilliams Waimeraises ont pris le meilleur sur les locales Justine Dekes et Linda Geron (6-4, 6-3).

Alexandre Closon (en bleu) et Louis Groulard. ©Eda

Pour remporter le Messieurs 2 Anthony Grégoire (Heusy) aura bataillé ferme contre Théo Botterman (Lambermont) en demi-finale (6-2, 4-6, 6-2). Autre match entre un affilié de Heusy et un adversaire de Lambermont: le duel en finale opposant respectivement Louis Groulard et Alexandre Closon a clairement tourné à l’avantage du second cité (6-1, 6-3).

Anthony Grégoire (Heusy - en rouge)) aura bataillé ferme contre Théo Botterman (Lambermont - en bleu). ©Eda

Sur les hauteurs de Soumagne, au Pensery, on félicitera la Hervienne Marine Deliège, victorieuse en Dames 25-1 contre Olivia Niessen (6-4, 6-1). Charlène François (Thimister), pourtant C30.1, a su faire tomber la pièce du bon côté dans une rencontre très disputée contre Valérie Lhoest (C15.2 – Guillemins) avec un 6-1, 1-6, 7-6 pour remporter la finale Dames 25-2. Sur le french court soumagnard, notons également la victoire du Richellois Miguel Ortiz Gonzalez, 6-1, 6-3 face au pensionnaire de Housse Eddy Hackin. C’était en Messieurs 35-5.

Enfin, à Malmedy, la première semaine estivale était placée sous le signe du double. Et en DM1, on a eu droit à une finale 100% malmédienne où le juge-arbitre local Pierre Adam, associé à Thomas Muller, n’a jamais tremblé face à la paire Arnaud Grandjean-Christophe Muller. (6-2 6-2).