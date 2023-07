"Pour gagner, il faudra être devant tout le temps", pense Kevin Van Melsen avant le Province Cycling Tour 2023

Le premier jour, un parcours de 29 bornes pour 430 mètres de D + sera affronté, avec comme principale difficulté la côte de St-Jean-Sart. La ligne, elle, accueillera l’épreuve moins de 2 km après le sommet de la bosse de Trembleur, à 4,3% sur du bitume fraîchement refait. "Ce sera très rapide, je pense que nous aurons un groupe conséquent à l’arrivée", prévoit Kevin Van Melsen, directeur sportif de Circus-ReUz-Technord DevoTeam – qui est cette semaine au Tour du Val d’Aoste (2.2U) mais connaît parfaitement la région.

Le lendemain, à Plombières, le tracé se corsera davantage. "L’arrivée est au-dessus d’une bosse que je connais bien, car mes parents habitent tout près. Elle fait presque deux bornes et est assez difficile: je crois qu’ils seront 20, 30 peut-être à se disputer la victoire", annonce l’ancien pro originaire de Hombourg. Qui prévient: "Beaucoup seront encore dans le match vendredi soir. C’est à Pepinster dimanche que ce sera le plus dur, avec Trasenster et Wegnez dans le final."

De manière générale, Kevin Van Melsen sait que "ce tour est souvent débridé car il y a une forte différence de niveau entre les coureurs. Ce n’est pas évident de prévoir comment il va se dérouler. Pour gagner, il faudra être devant tout le temps". Ce que sa formation, victorieuse 16 fois en 2023 (en comptant les kermesses), espère réussir avec Jasper Dejaegher ou encore Jelle Vermoote, en forme en ce début d’été. "Nous comptons sur eux. Ce sera en tout cas une belle course, avec un chouette parcours varié et favorisant les offensifs."

En 2022, Jason Osborn, aujourd’hui chez Alpecin-Deceuninck, avait remporté le classement généra l en faisant la différence à Pepinster.

Voici le parcours complet de la course

ÉTAPE 1 (BLÉGNY)

BLEGNY – BLEGNY | 145 Km

5 tours de 29,6 Km

DEPART OFFICIEUX (3KM) (Blegny Mine) 12h25

DEPART OFFICIEL (plaque Mortier à droite)

N642 Rue du Village, N627 Chaussée de Julémont, N642 Maigre Cense

CÔTE DE ASSE – GPM1 12h35

N642 Trotinfosse, N650 route de Val Dieu, N649 Val Dieu

CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM2 12h44

N608 direction Visé, N608 Rue Albert Dekkers, Croix Madame, N650 route de Val Dieu, Val de la Berwinne, Rue du Soldat Joseph Dethier, Rue du Capitaine Piron, Rue du Lieutenant Pirard, N604 Rue Gervais Toussaint, N604 Avenue Albert 1er, Rue de Trembleur

CÔTE DE FENEUR – GPM3 13h04

Rue Lambert Marlet

PASSAGE SUR LA LIGNE (sprint 1) 13h08

CÔTE DE ASSE – GPM4 13h19

CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM5 13h26

CÔTE DE FENEUR – GPM613h46

PASSAGE SUR LA LIGNE (sprint 2) 13h50

CÔTE DE ASSE – GPM7 14h01

CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM8 14h08

CÔTE DE FENEUR – GPM9 14h28

PASSAGE DE LA LIGNE (sprint 3) 14h33

CÔTE DE ASSE – GPM10 14h43

CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM11 14h50

CÔTE DE FENEUR – GPM12 15h11

PASSAGE DE LA LIGNE

CÔTE DE ASSE – GPM13 15h26

CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM14 15h33

ARRIVÉE VERS 16h

ÉTAPE 2 (PLOMBIÈRES)

PLOMBIÈRES – PLOMBIÈRES | 149,9 Km

3 tours de 39 Km + 3 tours de 11 Km

DEPART OFFICIEUX (1km) 12h25

DEPART OFFICIEL (plaque sortie Gemmenich)

rue de terstaeten, Evenbaeg, rue de la Forge, rue de Sippenaken, rue de Sippenaken, e rue de la Station, rue de Rémersdael, Bounder, Middelho, Dosinnich, Smidt.

CÔTE DES FOURONS - GPM 1 12h42

N612 rue du Mémorial Américain, N612 route d’Aubel, route de Hombourg, Gulpen, N608 rue d’Aubel, rue de Belven, rue de Hombourg, rue de la Poste, avenue de l’Europe, N613 rue Langhaag, N613 rue de Spa, rue Haute, rue du Chemin de Fer, rue de l’Usine, N608 rue de l’Eglise, N608 Völkerich

CÔTE DES PLOMBIERES - GPM 2 13h15

rue César Franck

PASSAGE DE LA LIGNE (sprint 1) 13h19

CÔTE DES FOURONS - GPM 3 13h38

CÔTE DES PLOMBIERES - GPM 4 14h11

PASSAGE DE LA LIGNE (sprint 2) 14h14

CÔTE DES FOURONS - GPM 5 14h34

CÔTE DES PLOMBIERES - GPM 6 15h06

PASSAGE DE LA LIGNE (sprint 3) 15h10

rue des Ecoles, rue de Grunebempt, rue de Terstaeten, Evenbaeg, rue de la Forge, Baanhaag direction Plombieres, rue de Lattenheuer, N608 rue du Cheval Blanc, N608 rue Hack, rue de l’Eglise

CÔTE DES PLOMBIERES - GPM 7 15h23

PASSAGE DE LA LIGNE 15h26

CÔTE DES PLOMBIERES - GPM 8 15h39

PASSAGE DE LA LIGNE 15h42

CÔTE DES PLOMBIERES - GPM 9 15h55

ARRIVÉE VERS 16h

ÉTAPE 3 (GOUVY)

GOUVY – GOUVY | 146,6 KM

86 KM EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 20 KM

DEPART OFFICIEUX (2,5km) 12h35

DEPART OFFICIEL N827 route d’Halconreux

N878 direction Bovigny, N812 direct° Lomré

CÔTE DE MONTLEBAN - GPM 1 12h48

N812 tout droit direct° Cherain, N827 tout droit direct° Rettigny, e direct° Brisy, direct° Cetturu

CÔTE DE BRISY - GPM 2 13h10

N838 direct° Gouvy, N838 rue de Liherin, N838 rue de la Grotte, rue du Roy, rue de la Croix Chêneux, rue d’Houffalize

Sprint 1 (à hauteur du château de Gouvy) 13h34

N827 rue de la Gare, N827 rue de Beho, N68 direct° Vielsalm, N68, direct° Provedroux

CÔTE DE PROVEDROUX - GPM 3 13h55

direct° Montleban, direct° Baclain, N812 direct° Bovigny, N878 direct° Vielsalm, N68 route de Cierreux, direct° Rogery, N827 direct° Gouvy

Sprint 2 (N827 sortie du parking) 14h34

N827 rue de Beho, N827 rue de la Gare

PASSAGE DE LA LIGNE 14h39

N827 rue d’Houffalize, route de Halconreux, N878 direct° Vielsalm, N68 route de Cierreux, Rogery, N827 direct° Gouvy

Sprint 3 (N827 sortie du parking) 15h03

N827 rue de Beho

PASSAGE DE LA LIGNE 15h07

Sprint 4 (N827 sortie du parking) 15h31

N827 rue de la Gare

PASSAGE DE LA LIGNE 15h35

N827 rue de la Gare

ARRIVÉE VERS 16h05

ÉTAPE 4 (PEPINSTER)

PEPINSTER – PEPINSTER | 154,5KM

78 Km EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 25,5 KM

DEPART OFFICIEUX (2,4km) 12h25

DEPART OFFICIEL (la Textile de Pepinster)

N61 Gomélevay, N61 rue Franklin Roosevelt, N61 rue Morivay, N61 rue de Liège, N61 rue de Verviers, N673 Rys Mosbeux, N62 rue de Liège, N62 rue du Pérréon, N666 rue de Remouchamps, N666 rue de Louveigné, N633 rue de Trois Ponts

Sprint 1 (au camping Olympia) 13h07

N633 Gare de Stoumont, route de l’Amblève

CÔTE DE LA VECQUEE - GPM 1 13h24

N606 rue Ry Sauvage, rue Pré Mack, N606 rue Jehoster, N697 route de Remouchamps, N697 rue de Spa

CÔTE DE DEIGNE - GPM 2 13h55

N666 rue de Remouchamps, N666 avenue Paola

Sprint 2 (à la plaque Banneux) 14h07

N690 direct° Pepinster, rue Neuve, N61 rue Hubert Halet, rue Golettes

CÔTE DE WEGNEZ - GPM 3 14h19

rue des Combattants

PASSAGE DE LA LIGNE 14h21

rue Laurent Mairlot, Sous le Château, rue Saint Germain, route de Cornesse, Bouhaye, Soiron-centre, rue du Tilleul direct° Nessonvaux, route de Soiron, rue Tonvoie, N604 direct° Nessonvaux, N604 rue du Général de Gaulle, N61 rue Franklin Roosevelt, rue de la Gare direct° Trasenster

CÔTE DE TRASENSTER - GPM 4 14h35

rue de Banneux, N666 avenue Paola

Sprint 3 (à la plaque Banneux) 14h44

N666 route de Tancrémont, N61 rue Hubert Halet, rue Golettes

CÔTE DE WEGNEZ - GPM 5 14h55

PASSAGE DE LA LIGNE 14h58

CÔTE DE TRASENSTER - GPM 6 15h12

Sprint 4 (à la plaque Banneux) 15h32

CÔTE DE WEGNEZ - GPM 7 15h32

PASSAGE DE LA LIGNE 15h34

CÔTE DE TRASENSTER - GPM 8 15h49