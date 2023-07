La Verviétoise Victoria Duquenne porte bien son prénom: "J'ai repris après de beaux interclubs entre amies" (photos)

À 26 ans, cette membre du RHTC n’a pourtant repris la compétition qu’il y a peu. "Je joue depuis toute petite, mais j’avais arrêté une fois adolescente. L’année passée, nos études finies, nous avons constitué une équipe d’interclubs avec mes amies du club de Heusy. On a disputé les interséries et l’ambiance était géniale, donc ça m’a donné envie de me relancer et de participer à des tournois."

Victoria Duquenne l'a emporté en finale du tournoi dames 3 de Jalhay face à Rachel Kniebs. ©D. Liz

En dames 5, Victoria a survolé de nombreuses rencontres. "Disons que C30.5, ce n’était pas vraiment mon classement." C’est que Victoria Duquenne est issue d’une famille où le tennis est omniprésent. Son papa, Michel Duquenne, a notamment affronté un certain Bjorn Borg en double au tournoi du Touquet et, entre autres choses, pris part à Roland-Garros junior. Il est aujourd’hui le responsable de l’École des jeunes du RTC Liège. "Ma maman tape la balle de temps en temps, pour le plaisir. Mon grand frère Kevin a joué au haut niveau, mon frère Alex pratique également le tennis, un peu comme moi. On a tous commencé à jouer étant petits, mais on ne nous a jamais poussés. D’ailleurs, mon papa ne voulait pas nous donner cours, de peur de ne pas être objectif (rires)".

Le paternel a forcément apprécié le retour aux affaires de Victoria, actuellement C15.1. "Il est super content de me voir disputer des tournois et jouer plus souvent. Il était notamment là à Theux, où j’ai remporté l tournoi en dames 3"

Victoria Duquenne a terminé son match sous la pluie. ©D. Liz

Les occasions de la voir à l’œuvre ne manquent pas. La semaine dernière, celle qui occupe un poste au département marketing d’une entreprise de mobilité partagée s’est alignée sur deux tableaux, avec autant de finales à la clé. "À Aubel (Dames 25-2), on a joué dimanche à 11h30. Il faisait très chaud mais indépendamment des températures et des jambes lourdes, mon adversaire (Julie Ernst) a très bien joué et l’a emporté 6-2, 6-3."

Une finale entre les gouttes

Dans l’après-midi, alors que le vent se levait et que l’orage flirtait avec le ciel jalhaytois, Victoria enchaînait avec la finale Dames 3, contre l’Eupenoise Rachel Kniebs. "C’était beaucoup plus agréable, et mon adversaire était aussi très sympa" concluait celle qui s’imposait sous la pluie (7-5, 6-4) et portait très bien son prénom pour l’occasion…

Avant de prendre des vacances, la droitière (et par ailleurs monitrice de mini-tennis au RTCL) participera à la semaine lambermontoise dès ce jeudi. Suivront, au retour du soleil, Heusy et Esneux. "Cet hiver, je compte bien continuer à jouer et prendre des cours… Je souhaite vraiment continuer à progresser !" Ça parait clair.

La grande Eupenoise Rachel Kniebs disputait la finale à Jalhay, face à Victoria Duquenne. ©D. Liz