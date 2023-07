Plus de 150 photos du jogging des Cerises (Cornesse) remporté par Vincent Castermans et Cassandra Tsagkas (+ classement)

Chez les hommes, on épinglera la victoire Vincent Castermans (25 minutes et 21 secondes), devant Samuel Dubois et Nicolas Straet.

Cassandra Tsagkas s’est montrée la plus rapide chez les dames (33 minutes et 42 secondes) et signe une belle 66e place au classement général qui comptait 436 coureurs à l’arrivée.

Pour rappel, le parcours proposé sur les chemins de Cornesse était long de 7,6 kilomètres.