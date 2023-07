Océane Reul – Marion Beauve, un duo inédit et une 3e place à Waregem: "Des caractères forts"

La saison de beach-volley bat son plein. Ce week-end des 8 et 9 juillet 2023, le Geberit Beachtour faisait escale à Waregem où l’on retrouvait une paire 100% francophone et originaire de l’arrondissement verviétois sur la troisième marche podium. Ce duo inédit était composé par deux volleyeuses dont on vous a maintes fois parlé: Océane Reul et Marion Beauve. L’Andrimontoise, désormais installée à Engis, était en quête d’une partenaire après des associations infructueuses en début d’été. "De mon côté, je reviens d’une blessure à l’épaule et je n’ai plus joué pendant un an et demi. J’ai d’ailleurs subi une opération il y a six mois. Donc je cherchais une partenaire pour participer à la saison de beach-volley. Je connaissais déjà Océane, d’autant qu’on a toutes les deux joué à Thimister" relate Marion Beauve, 18 ans, et ravie de former pareil binôme avec Océane Reul, plus expérimentée. "Nous avons des caractères forts, nous n’abandonnons pas et, quand je râle sur moi-même ou que je manque de confiance, Océane est là pour m’aider" sourit la Hervienne, qui vient de terminer sa rhéto en sport-études (volley) à Louvain.