Cette 15e édition a une nouvelle fois proposé une multitude de courses, sprint et endurance, pour "historic and classic cars". Monoplaces, voitures biplaces, voitures de Tourisme et Grand Tourisme des années 50 jusqu’aux années 2000. De quoi ravir le public du côté de Francorchamps.

Nos régionaux s’illustrent

Dans l’épreuve Spa 3 Hours, Olivier Muytjens, associé aux Français Brice Pineau et Grégoire Audi, termine sixième du classement général avec une Shelby Cobra Daytona, trois places devant Marc Duez, associé à Jacques Castelein et Kurt Dujardyn au volant d’une Shelby Cobra… Alors que José Close et Alain Jadot avec leur "petite" Marcos 1800 GT ont franchi la ligne d’arrivée en 32e position.

Dans les deux courses de la Belcar Historic Cup, Éric Damseaux et son inusable Austin Mini Cooper S se classait respectivement 29e et 23e, alors que Thierry de Bonhonne avec une Citroën AX terminait 33e de la première course avant de devoir abandonner dans la seconde.