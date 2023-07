Après la soirée festive du samedi, le club de Kelmis avait prévu un joli match amical dimanche après-midi. Les troupes d’Alex Digregorio ont ainsi pu en découdre avec les U21 de l’AS Eupen, où l’on retrouvait plusieurs éléments qui avaient pris part à la victoire du noyau A, la veille, 4-0 face au Sporting de Charleroi.

Les Verts n’ont toutefois pas tremblé et ont trouvé le chemin des filets et de la victoire dans les derniers instants. Un but en fin de partie sginé Sandro Frugaborsi (né en 2005) a permis aux Calaminois de fêter leurs cent ans avec une agréable victoire à l’occasion de cette rencontre de gala.