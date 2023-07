Pour leur troisième rencontre estivale, les troupes de Florian Kohfeldt ont balayé les Zèbres, 4-0 !

C’est Davidson, suite à un corner, qui a mis les siens aux commandes après 25 minutes de jeu. Et lors du deuxième acte, l’AS a plié le match via le penalty de N’Dri, le joli but de Nuhu et le 4-0 du genre Lorenzo Youndje.

"On a déjà pu voir que nous avons travaillé ces dernières semaines" analysait le nouvel entraîneur allemand d’Eupen Florian Kohfeldt, dont l’équipe restait avant ça sur des revers face à Liège (0-1) et la D4 allemande de l’Alemannia Aachen (3-1). "Il y a du positif, mais certaines décisions n’ont pas été très bonnes non plus. Charleroi était certainement très fatigué… mais nous aussi. Il ne faut pas tirer trop de conclusions après ce genre de match, mais j’ai vu les choses sur lesquelles nous avons travaillé, c’est le plus important dans la préparation." Et d’ajouter, avec humilité: "En tant qu’équipe qui a perdu très souvent la saison dernière, battre une équipe qui a joué un rôle correct lors du dernier championnat, c’est beau".

Ce samedi 15 juillet à 16 heures, Eupen rendra visite au Stade de Reims d’Emmanuel Agbadou. Le match se jouera à huis clos et sans journaliste. Le dernier match de préparation se jouera en Allemagne, face à l’Olympique de Marseille. À nouveau: pas de public pour ce joli match face à l’OM.

Renfort défensif en vue ?

À noter que selon certains médias islandais, Eupen souhaiterait recruter le joueur de MLS (États-Unis) Victor Palsson (de son nom complet "Guðlaugur Victor Pálsson"). Il s’agit d’un polyvalent défensif de 32 ans passé par Schalke 04, Darmstadt, Zurich, le Danemark (Esbjerg fB), la Suède (Helsingborgs IF), les Pays-Bas (NEC Nimègue) et l’Écosse (Hibernian FC) avant son deuxième passage aux États-Unis. Puisqu’avant le DC United de Wayne Rooney (Washington, 2022 à ce jour), il a également porté les couleurs du New York Red Bulls (2012-2013). Palsson compte également 36 sélections en équipe nationale islandaise. "Je suis un milieu défensif qui peut jouer en défense centrale. Mes points forts sont d’abord défensifs" glissait-il lors de son retour en MLS il y a un an.

Rejoindra-t-il Eupen, où l’on multiplie les pistes pour tenter de renforcer le noyau ?

Eupen 4 – Charleroi 0

Buts: Davidson (1-0, 25e), N’Dri sur pen (2-0, 65e), Nuhu (3-0, 69e), L. Youndje (4-0, 74e).

EUPEN: Nurudeen, Davidson (76e Ngangala), Baiye (85e Di Matteo), Möhwald (46e A. Keita), Charles-Cook (46e N’Dri), Déom (46e Nuhu); Magnée (46e Van Genechten), Kral, Paeshuyse, Alloh (70e L.Youndje), Lambert (85e Davo).

CHARLEROI: Delavallee, Bager, Knezevic (65e Bessilé), Zorgane (65 Thomas), Mbenza (65 Ozornwafor), Badji, Dabbagh, Stulic (65e Andreou), Marcq (65e Ntelo), Rogelj, Morioka.