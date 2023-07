Jérôme Déom avant Eupen-Charleroi: "Mon épaule ? Désormais, je joue sans appréhension"

À titre plus personnel, Déom sait que cet exercice 2023-2024 pourrait être déterminant. L’ex-élément du Standard et de Maastricht dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024. Il doit franchir un cap après deux saisons en dents de scie.

"Je n’ai vraiment pas eu de chance la saison dernière" estime le natif de Libramont. "J’avais bien commencé le championnat, puis j’ai moins joué et quand je suis revenu, je me suis blessé." Le 10 février dernier, l’épaule gauche est trop douloureuse que pour continuer et le citoyen d’Orgeo (Bertrix) doit passer sur le billard. "J’ai subi une opération le 23 mars. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai repris les entraînements à 100% avec une semaine de retard cet été car je ne pouvais pas encore aller au contact. Mais là, je n’ai plus d’appréhension. Tout ce que je dois faire désormais, c’est retrouver le rythme."

"Un style qui peut me correspondre"

Plutôt bien rentré face à Liège, mobile contre Aix-la-Chapelle, Jérôme Déom doit se montrer convaincant face à son nouvel entraîneur, l’Allemand Florian Kohfeldt (ex-Werder Brême et Wolfsburg).

Le coach ne s’en cache pas: il veut des renforts dans chaque ligne. De quoi tracasser les éléments déjà en place comme Déom ?

"Je ne me préoccupe pas vraiment de ça. On ne sait pas encore si des renforts viendront ou pas. Mais ce que je sais, c’est que notre nouvel entraîneur veut jouer au football et que son style peut me correspondre. À moi de travailler dur pour faire ma place" sourit le droitier de 24 ans. "Là, je sens que je reviens petit à petit. Et au niveau collectif, on voit qu’on avance." Tout ça sera à confirmer dès ce samedi (14h), au Kehrweg, face à Charleroi.