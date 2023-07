Officiel: Ottoman Verviers rejoint Logistic Dison et GSI Verviers en D2 ABFS

C’est ainsi que dès la saison 2023-2024, on retrouvera une D2 nationale avec un 3e club verviétois. La Team GSI Verviers, elle-même montée pour les mêmes raisons en D2 un an plus tôt, verra Logistic Dison (2e du dernier championnat de D3) et, on le sait depuis peu, Ottoman Verviers les rejoindre. Les "Turcs" n’étaient pourtant "que" 5e, mais, pour les raisons évoquées plus tôt, il leur a été proposé de monter et le club a accepté.

La série a officiellement été publiée par la fédération ce jeudi 6 juillet. "Nous avions répondu favorablement à la proposition de l’ABFS" détaille Umit Bariskan pour Ottoman Verviers. "C’est ce qu’on veut: du niveau et des belles affiches. Dans le même temps, on ne jouera plus à Andrimont mais à la bulle de Gérardchamps. C’est une bonne nouvelle pour nous et nos supporters."

Pour évoluer en D2, le club a déjà signé deux renforts: Mohamed Mohamud un jeu du Celtic Visé (U21) qui évolue également à Andrimont sur prairie. "Et Hamza Abgar un solide transfert venu de Flémarre (D1). Blessé, il est de retour et bien connu de tous dans le milieu du football en salle." Le club annoncera prochainement une ou deux signatures supplémentaires.

Du côté de Logistic Dison, le club accueille Younes Souala. "Un élément du Celtic Visé à l’Union Belge" précise le coach disonais Selim Tinik. "De même, Alain Bartel, papa de notre gardien Adrien, intègre le staff."

Pour la Team GSI Verviers, un peu seule la saison dernière, disputer quatre affiches face aux deux autres régionaux est évidemment une bonne nouvelle. Pour rappel, les troupes d'Anthony Rox ont signé trois renforts: Kevin Crisigiovanni, Fabrizio Santangelo et David Polis. "Le noyau est bouclé. On a ciblé au mieux et on visera le top 5" prévient le responsable de la formation verviétoise qui évolue à Henri-Chapelle.

Enfin, en cascade, c’est le Cosmos Stavelot qui se retrouve un peu seul en D3, d’autant que Saint-Jean-Sart Aubel a supprimé son équipe en D3 nationale est reparti en provinciale avec son noyau B. Unique représentant de l’arrondissement verviétois à cet échelon, le Cosmos du président Jean Roufosse ne s’en préoccupe guère et tentera avant tout de signer une belle saison.

La D2 (série B) pour la saison 2023-2024 à l’ABFS (futsal):

MS Jemeppe

Inter Namêche 83

BF Dinant

Team GSI Verviers

Logistic Dison

Sicile Pont-de-Loup

ESC Waremme FS

MF Oreye

Gedinne UTD

Mini Wac Ottignies

Ottoman Verviers

BAT 81 Tintigny

La D3 (série C) pour la saison 2023-2024 à l’ABFS (futsal):

BS Anhée

Borussia Loyers

MF Etalle

TDM Ans

Cosmos Stavelot

Marseille Wanze

BV Mont

Florennes UTD

MF Seillois

LBA Halanzy

G4 Sainte-Ode

MFC Sougné