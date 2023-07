Pendant cinq jours, 28 joueurs du noyau professionnel ont effectué plusieurs séances d’entraînement par jour et se sont préparés intensivement à la nouvelle saison. L’accent a été mis sur le travail physique, les exercices tactiques et le team building. Malgré une intensité et une charge de travail élevées, il a régné lors du camp d’entraînement, sous la direction du nouvel entraîneur en chef Florian Kohfeldt, une atmosphère détendue et amicale au sein du groupe de joueurs et du staff des entraîneurs, détaille le club.

Après le retour de Tubize vendredi après-midi, le match amical contre le SC Charleroi est au programme pour l’AS Eupen ce samedi 8 juillet à 14h00 au stade du Kehrweg.