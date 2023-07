Vincent Castermans s’impose à Grand-Rechain, Stéphane Koninckx premier à Fléron (+ classements)

L’édition 2022 de la Nocturne des Fenils à Grand-Rechain avait réuni plus de 250 coureurs à l’arrivée. Cette année, un peu moins de monde sur le parcours rechaintois avec 215 participants ce 30 juin 2023. Chez les hommes, c’est Vincent Castermans qui s’est montré le plus rapide (31: 26) devant Mikail Demirkazan et Victor Brouwier. La première dame (58e au scratch) s’appelle Myrtille Leusch (41: 20).