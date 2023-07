Mario Kohnen quitte l’AS Eupen et rejoint l’ex-coach des Pandas Edward Still à Courtrai

Voici la suite du communiqué du club :

"Le contrat entre l’AS Eupen et Mario Kohnen a été résilié d’un commun accord. Mario Kohnen fera partie pour la dernière fois du staff technique de l’AS Eupen samedi prochain lors du match amical contre le SC Charleroi.

Mario Kohnen a travaillé pour la KAS Eupen depuis le 1er avril 2014, d’abord en tant que responsable du département des jeunes, puis en tant que chef de projet et analyste vidéo. Depuis le 1er juillet 2021, Mario Kohnen faisait partie du staff technique de l’équipe première en tant qu’analyste vidéo responsable.

L’AS Eupen remercie Mario Kohnen pour son excellent travail et son engagement et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière."

Son frère Nico Still parti à Reims, Edward Still était en quête d’un analyste vidéo... Et puisque Kohnen avait envie d’un nouveau challenge, il n’a donc pas hésité à lui proposer de le rejoindre à Courtrai...