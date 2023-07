"C’est difficile à dire. Pour être tout à fait honnête: si une offre de la première division arrive et que Zulte Waregem accepte, j’aimerais bien continuer à jouer en première division" répond l’attaquant de 34 ans dans les colonnes du Grenz-Echo. Mais je ne suis pas du genre à dire que je ne jouerai en aucun cas en deuxième division. Car désormais, la D1B est devenue plus intéressante. Et comme il peut y avoir trois promus, il y a beaucoup de possibilités."

Bien entendu, difficile de ne pas lier le seul joueur belge germanophone avec l’unique club représentant de la Communauté du même nom: l’AS Eupen.

"Eupen ? La porte n’est jamais fermée pour moi, c’est un secret de polichinelle. D’un autre côté, je sais aussi qu’il n’y a pas d’intérêt d’Eupen…" précise le joueur sous contrat à Zulte jusqu’en 2025. Les Pandas viendront-ils aux nouvelles avant la fin de l’été ? Pour rappel, Brüls est déjà passé deux fois par le Kehrweg.