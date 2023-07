Retour dans le passé avec le Spa Summer Classic 2023

"L’éclectisme sera à nouveau au rendez-vous", se réjouit Vincent Collard, une des chevilles ouvrières de l’organisation. "Nous retrouverons des courses mettant à l’honneur des voitures issues des années 60 à 90, et même du début des années 2000. Ce qui signifie que toutes les générations de spectateurs y trouveront leurs points de repère."

Des spectateurs attendus nombreux pour cet événement qui se veut familial puisque l’accès au circuit, mais aussi aux paddocks et à toutes les tribunes, sera gratuit tout au long de ce week-end des 7, 8 et 9 juillet sur le plus beau circuit du monde.

Parmi les dix séries annoncées pour un total de seize courses, la tête d’affiche de ce Spa Summer Classic sera constituée par les Spa 3 Hours qui opposeront voitures de tourisme et de grand tourisme jusqu’à 1976, pour une endurance disputée samedi en fin de journée et s’achevant à la tombée de la nuit. Parmi les nouveautés de ce millésime, on pointera le Super Sixties, mais aussi le Gentle Drivers’65, l’Historic Endurance Cup et le Bimmer Car Challenge. On retrouvera encore au programme la Belcar Historic Cup, la série CanAm et Sportcars avec ses impressionnants protos surpuissants, tout comme l’Open Formula avec ses F3 et autres Formule Renault apportant une touche monoplace dans ce programme très varié.