Que va décider Frédéric Thelen? "Pour le moment, j'hésite, mais..."

"J’ai toujours joué ici à Welkenraedt", indique notre interlocuteur, qui affrontait le Visétois Philippe Ange, classé B+2/6 tout comme lui. "Il n’avait pas concédé le moindre jeu en quart et en demi-finale (6-0, 6-0 ; à chaque fois), mais la finale a tout de même basculé du bon côté pour moi. J’ai su remporter le premier set 6-4 et derrière, je crois qu’il a baissé de rythme ce qui m’a facilité les choses (6-0)", détaille Fred Thelen, qui s’alignera aux tournois d’Aubel (M3 et M2 cette semaine) ainsi qu’à Thimister. Avant de reprendre le football fin juillet avec Welkenraedt ? Ce n’est pas aussi simple. Partagé entre football, tennis, padel et football en salle (avec le Celtic Aubel), celui qui fêtera ses 39 ans en ce mois de juillet va devoir poser des choix difficiles.

"Car je me prends vite au jeu quand je fais du sport. C’est le souci ! (rires) ." Reste que le milieu de terrain voudrait renouer avec un meilleur classement raquette à la main. "J’avoue que je n’ai pas encore pris de décision, mais le club de football de Welkenraedt, où j’ai repris la saison dernière, voudrait que je rempile pour un an de plus. J’avais prévenu que j’arrêtais, mais il y a eu des départs de dernière minute (NDLR: les frères Selak) dont un défenseur central. Et je sais que le staff voudrait que je poursuive un an de plus, en jouant derrière comme je l’ai fait en fin de championnat, par exemple. Mais ça devient un peu trop !", avoue l’"omni-sportif", qui a plusieurs fois navigué entre ballon rond et brique pilée. "J’ai commencé le tennis à 15 ans. J’avais alors arrêté le football que je pratiquais à Welkenraedt. Et puis à 21 ans, j’ai repris le foot et mis le tennis un peu de côté… Aujourd’hui, j’ai recommencé après un an sans jouer ou presque. Je n’ai pas encore récupéré toutes mes sensations tennistiques, mais j’aimerais retrouver un meilleur classement pour participer aux tournois de catégorie Messieurs 2, un tennis qui me convient mieux car ça va plus vite."

Aussi au FC 3 Frontières

Gravir les échelons sur le "circuit AFT", ou retrouver l’ambiance d’un vestiaire de football: Frédéric Thelen ne le dit pas ainsi, mais il voudrait bien se couper en quatre. "D’autant qu’outre le tennis, le football, le padel et le football en salle, je donne également un coup de main au FC 3 Frontières en complément de l’entraîneur de l’équipe de mon fils. Bref, je vais devoir trouver un équilibre, mais j’ai toujours été dans le sport et je ne saurais pas faire autrement (rires) . Mais il est important que je garde du temps pour ma famille, évidemment !" Du côté du RFC Welkenraedt, on croise les doigts, histoire de pouvoir compter un an de plus sur le polyvalent, précieux et inusable Frédéric Thelen.