Où jouera Fabrice Sambi Lokonga ? "Je n’ai jamais ressenti la confiance du coach"

Après seulement trois petites apparitions en D2 ACCF avec Solières, le frère de Paul-José Mpoku et d’Albert Sambi Lokonga a disparu des radars. "J’ai beaucoup appris, car cela reste de la nationale. Cependant, je n’ai jamais ressenti la confiance du coach (NDLR: Pierre Bairamjan), et celui-ci avait ses chouchous", explique Fabrice Sambi Lonkonga.

C’est pour cette raison que le numéro neuf, passé également par Melen (P1) et Richelle (D3 ACFF), recherche un nouveau défi. "J’aimerais rester en nationale, même si un projet ambitieux en P1 avec une montée comme objectif principal pourrait également me satisfaire."

L’Académie Mpoku ? "On a un beau projet"

L’ancien mélinois de 28 ans possède un cabinet medical dans la ville de Verviers. Pourrait-il prendre une fonction supplémentaire dans son futur club ? "Non, je suis coach sportif, pas kiné. Je sais faire la part des choses, et dès que je vais à l’entraînement, je ne suis plus coach sportif", explique l’ancien joueur de Richelle qui n’infirme pas le projet de la création d’une " Académie MPoku " à Verviers (le rachat du site des Tourelles avait été évoqué). "Nous avons un très beau projet en tête, mais nous communiquerons en temps voulu à ce sujet."

