Les 24 Heures de Spa 2023 en quelques chiffres

1 La BMW M4 engagée par l’équipe WRT a changé de catégorie durant les 24 Heures de Spa. Ayant dû terminer la course avec seulement deux pilotes (Adam Carroll et Lewis Proctor), Tim Whale ayant dû renoncer après deux relais souffrant de maux de dos depuis plusieurs jours, elle est passée de la catégorie Bronze à Pro.

5 Fait assez rare, alors que les équipages étaient répartis en cinq classes différentes cette année, à l’arrivée on retrouvait autant de constructeurs différents sur la plus haute marche du podium avec BMW (Pro), Lamborghini (Silver), Mercedes (Pro-Am), Porsche (Bronze) et McLaren (Gold).

8 Soit le nombre de GT3 qui ont terminé cette année le double tour d’horloge dans le même tour que les vainqueurs, en sachant aussi que les quatre premières n’étaient séparées que par treize secondes sur la ligne d’arrivée.

9 Outre la longue interruption pour réparer les rails après l’accident dont a été victime l’Aubelois Charles Weerts, les différents incidents de course ont nécessité la sortie de la voiture de sécurité à neuf reprises.

14 Ce double tour d’horloge francorchamptois a été particulièrement animé puisque l’on a répertorié pas moins de quatorze voitures, représentant aussi sept différentes, ayant occupé au moins une fois la tête de la course durant les 24 heures.

83.677 C’est le nombre de personnes qui ont été comptabilisées ce week-end par les organisateurs lors des 24 Heures de Spa. Un nombre plutôt surprenant qui ne peut s’expliquer qu’en additionnant la fréquentation journalière au pied du Raidillon tout au long des quatre journées d’essais et de cours.