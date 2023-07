"Des renforts d’expérience dans chaque ligne": voilà ce dont Eupen a besoin selon Florian Kohfeldt

L’AS Eupen entame sa troisième semaine de préparation. Et c’est du côté de Tubize que les Pandas ont établi leurs quartiers cette semaine, avant leur retour au Kehrweg et l’amical fixé au samedi 8 juillet (14h) face au Sporting de Charleroi. "C’est un solide adversaire et je me réjouis de disputer ce match" assure le nouvel entraîneur eupenois Florian Kohfeldt. L’Allemand a déjà analysé les Zèbres en vidéo, "mais je veux voir ce que ça donne sur le terrain" sourit-il. "Ce sera un test solide, face à une valeur sûre du championnat belge. On verra ce que l’on peut retirer de ce match, même si je sais aussi qu’on arrivera fatigués car la charge de travail est importante."