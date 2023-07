Un Top 6, une maigre consolation pour le WRT: "Pas la première fois que ça se produit" avoue le Verviétois Vincent Vosse

"Nous savions que notre voiture pouvait gagner ce week-end, mais pour y parvenir, dans une course comme les 24 Heures, il faut réunir tellement de choses en même temps. Une place dans le Top 10 constitue bien sûr une maigre consolation. Nous étions ici pour monter sur le podium, ce dont nous avons encore été privés. Mais on sait également que ce fait partie de la course et que si nous ne pouvons pas l’accepter, il ne faut pas en faire. Cette année, nous y avons vraiment cru".

"Pas la première fois"

De son côté, Vincent Vosse, après avoir remercié un à un chaque membre de son équipe, abondait dans le même sens. "La réussite n’était pas avec nous. Ce n’est pas la première fois que cela se produit et ce ne sera certainement pas la dernière non plus, mais alors que nous parvenons à gagner un peu partout, c’est vraiment compliqué de concrétiser dans notre course à la maison". Avant d’ajouter avec un peu de trémolo dans la voix.

"Nous retiendrons la sixième place de Vale, Maxime et Augusto qui terminent dans le même tour que le vainqueur après une belle course malgré l’un ou l’autre petit contact, la preuve que nous étions compétitifs".

Nous ajouterons aussi pour l’équipe WRT le podium décroché par Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams et Niklas Krütten qui se classaient deuxièmes de la catégorie Bronze avec une belle quatorzième place au classement général à l’issue d’un double tour d’horloge.