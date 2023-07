La scission de la Nationale 1 entre le nord et le sud du pays est actée pour la saison 2024-2025

Depuis quelques semaines, la Nationale 1 fait beaucoup parler d’elle. Sur la table: une séparation des clubs du nord et du sud du pays, comme dans les autres séries amateurs. Pour que cette scission soit effective dès la saison 2024-2025, il fallait que tous les accords soient signés pour vendredi 30 juin au plus tard. Et c’est chose faite. La saison prochaine, en Belgique, la Nationale 1 sera toujours bien une division nationale mais dès la saison suivante, on parlera de D1 ACFF et de D1 VV.