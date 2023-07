"Désormais, les choses sont plus claires" pour David Alvarez dit Davo, l'offensif d'Eupen

"C’était un match très compliqué où, soyons clairs: on n’a pas montré notre meilleur visage. Mais à ce moment-ci de la préparation, avec une grosse charge de travail, les jambes sont comme elles sont… Il faut corriger des choses mais au fur et à mesure on va travailler et prendre confiance. La pré-saison est encore longue et je suis convaincu qu’on parviendra à signer un bon championnat."

"Je veux faire ma place ici"

S’il a paraphé un contrat jusqu’en juin 2026 à son arrivée au Kehrweg, Davo sait aussi que tout peut aller très vite en football. L’arrivée du nouvel entraîneur allemand Florian Kohfeldt sur le banc des Pandas redistribue les cartes. "On verra ce que le club décidera me concernant. Moi, je suis heureux quand je joue… Je donne le maximum pour ça. Et s’il faut prendre une décision, alors, qu’elle soit la meilleure pour tout le monde. Mais mon intention c’est de rester et faire ma place ici à Eupen. D’autant qu’au niveau privé, j’aime ma vie ici en Belgique" souligne notre interlocuteur, que l’on sent plutôt positif à l’heure d’évoquer son nouveau coach.

"Disons qu’il voit le football autrement et qu’il veut que notre équipe garde son identité. Avec son prédécesseur, chaque semaine, on changeait de façon de faire. Ici, l’idée c’est de savoir ce que l’on veut faire et si ça ne fonctionne pas parce que l’adversaire est dans un meilleur jour, tant pis. Mais changer tout le temps comme on l’a fait la saison passée, ça n’est jamais facile et ça peut vite rendre fou." Entre Still et Kohfeldt, Davo a clairement fait son choix. Reste désormais à convaincre le T1 allemand.