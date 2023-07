"Violemment percuté" : pas les 24 heures de Spa espérées pour l’Aubelois Charles Weerts

Partie prudemment depuis la vingt-deuxième place, la BMW WRT pilotée par Sheldon Van der Linde, puis par Dries Vanthoor était remontée progressivement dans le classement pour s’installer dans le top 5 lorsque le jeune pilote aubelois prenait la piste samedi en début de soirée pour son premier double relais. Au terme de celui-ci, il pointait même en tête de la hiérarchie. Mais alors que la onzième heure de course venait d’être franchie et que Charles avait repris le volant pour un nouveau double relais, l’improbable se produisait dans la longue ligne droite du Kemmel.

"Tout s’est passé très vite"

"Au niveau du virage de la Source, j’ai reçu l’information d’un Full Course Yellow (obligation par la direction de course de réduire sa vitesse à 80 km/h suite à un incident sur la piste) sur l’écran de contrôle de la voiture", nous a-t-il expliqué dimanche en début d’après-midi. "Au pied du Raidillon, le décompte des dix dernières secondes a débuté alors qu’une autre BMW me suivait de très près. À plus de 250 km/h, tout s’est passé très vite, lorsque j’ai freiné pour atteindre les 80 km/h imposé, j’ai été violemment percuté à l’arrière, puis projeté dans le rail à droite et à gauche avant de m’immobiliser sur la piste avec des voitures déboulant des deux côtés. Heureusement, ces GT sont bien conçues et les chocs ont été bien amortis, me permettant de sortir indemne."

Si la course s’arrêtait brutalement pour Charles Weerts et ses équipiers, les questions restaient nombreuses concernant ce fait de course. Comment se fait-il que Niels Verhagen au volant de l’autre BMW engagée par l’équipe Rowe n’ait pas reçu les mêmes infos comme il s’en est confié à Charles Weerts après l’accident ? Malgré son immense déception transformant une course parfaite au scénario idéal en catastrophe, le pilote aubelois restait positif.

"Revenir l’année prochaine"

"Cela ne sert à rien de se lamenter. Si je suis plutôt optimiste de nature, c’est tout de même difficile à admettre. Certes, il restait encore un peu plus de douze heures de course, mais la victoire était tout à fait jouable. Nous avions un bon package avec une bonne voiture, un bon équipage et une bonne équipe derrière nous. Tout était réuni pour enfin gagner à Francorchamps. Après ce qui s’était passé samedi matin en monoplace, je vais quitter Francorchamps en me disant que j’ai eu la chance de piloter une voiture sécurisante et surtout avec l’envie de revenir plus motivé encore l’année prochaine" concluait notre régional.