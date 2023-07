Dont la structure Monster du Disonais Fred Crosset, au pied du Raidillon et qui a assuré le show à plusieurs reprises ce week-end. La structure Monster fait 25 mètres de long sur 12 mètres de large et est composée de différents modules pour le trial freestyle et le BMX ainsi que d’une réception pour le FMX.

Complète et polyvalente, elle permet de proposer des gestes très techniques et peut également accueillir un DJ en hauteur. "C’est une structure clé sur porte qui propose un show très spectaculaire avec un mix de trial et de BMX", relate Fred Crosset, qui l’exporte à travers toute l’Europe et même au-delà.

Ainsi, le Circus Trial Tour a déjà participé à de nombreux d’événements mondialement connus tels que le Moto GP, Tourist Trophy, 24H Automobile, MX des Nations, Bol d’Or, MX des Nations.

Ce week-end, c’est par contre avec la météo qu’il a fallu composer. "Sous la pluie, c’est encore plus dangereux. Dans ce cas, nous sommes obligés d’adapter les horaires et de modifier aussi le contenu du spectacle pour garantir la sécurité", complète Fred Crosset. Malgré les quelques averses, le trial Circus a tout de même pu se produire à plusieurs reprises, pour le plus grand bonheur des fans présents dans cette zone.