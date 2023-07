Stéphane Ratel, le patron de SRO, a tenu sa traditionnelle conférence de presse pour présenter sa prochaine saison et, par la même occasion, confirmer la date des 24 Heures de Spa 2024 qui restent fixées au même week-end : soit les 29 et 30 juin 2024.

Place au centenaire

L’an prochain, les 24 Heures de Spa auront cent ans, pour célébrer comme il se doit l’événement, SRO organisera la semaine précédant le double tour d’horloge un premier week-end de course avec le SRO Speedweek qui avait déjà fait partie du calendrier du circuit ardennais par le passé.

Antoine Potty s’illustre

Le leader du championnat de Belgique des rallyes Antoine Potty s’est illustré en remportant une superbe victoire lors de la 2ecourse du GT4 European Series au volant de la Toyota GR Supra après être parti de la 12eplace.

Une première

Avec 70 GT3 disputant les 24 Heures, et des plateaux bien fournis dans les courses annexes, les vastes paddocks du circuit ardennais se sont révélés trop petits ce week-end, une première pour les 24 heures de Spa.

Une fresque avec les pilotes qui ont marqué l'histoire

Les nouveaux gradins construits en face des stands d’endurance viennent d’être décorés avec une imposante fresque réalisée par Art of Canada, en partenariat avec le circuit de Spa Francorchamps. Cette initiative vise à rendre hommage à des pilotes qui ont notamment marqué l’histoire de tracé ardennais maintenant centenaire. Sa réalisation a été confiée à un collectif d’artistes reconnu pour la promotion des talents. Ensemble, ils ont élaboré ce projet dont l’œuvre ainsi créée puisse raviver de beaux souvenirs pour tous les passionnés de sport automobile. Au milieu des légendes que sont Jacky Ickx, Henri Pescarolo, Ayrton Senna, Michaël Schumacher, Thierry Boutsen ou encore Paul Frère et Yvette Fontaine, petit cocorico régional puisqu’on retrouve aussi Marc Duez et Éric van de Poele. Cette fresque pensée par des équipes canadiennes a été reproduite à Francorchamps par la société Osmoze basée à Thimister-Clermont.

"Cette collaboration avec une entreprise locale souligne l’engagement d’Art of Canada envers l’écosystème régional", souligne Laura Monterau, la Communication Manager. "Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers l’équipe de direction du circuit de Spa Francorchamps pour leur confiance et leur soutien tout au long de ce projet".

À l’occasion de ces 24 Heures de Spa, les artistes canadiens étaient également présents en course avec la décoration de l’Audi R8 de l’écurie belge Comtoyou.

"Nous avons enfin installé de grandes toiles au rond-point de La Source, avec les personnages de la fresque afin que le public puisse les admirer à grande échelle".

Des couleurs et des pilotes qui ont marqué l’histoire du circuit: une belle façon de décorer les tribunes. ©L.P.R.Photography

Le commentaire de Jean-Marc HARDY après l'édition 2023 des 24 Heures de Spa: "Feu Vert?"

Melchior Wathelet paraissait plutôt serein sur la grille de départ des 24 Heures de Spa, et pas seulement parce que le soleil était soudainement revenu au-dessus de la cuvette de l’Eau Rouge après un début de journée sous le crachin, marqué par un tragique accident. Le calme affiché par le président du circuit de Spa Francorchamps n’était certainement pas d’ordre météorologique, pas d’avantage parce que les tribunes étaient bien garnies. Par contre, la confirmation du maintien de la date au dernier week-end de juin pour le double tour d’horloge ardennais l’année prochaine, pourrait-elle être un signal positif pour le Grand Prix de Belgique de Formule Un qui conserverait sa place au calendrier en 2024 durant les grandes vacances? Poser la question, c’est déjà y répondre. Celui qui est aussi le président de Spa Grand Prix s’est contenté de sourire, avant qu’officiellement le feu passe au vert.