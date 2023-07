Samuel Ziant (Stavelot B), Ballon d’or de P4G : voici son anecdote, l’avis d’Arnaud Barth et le classement final

Si la saison dernière, il est passé à côté, juste derrière le Sterlain, Audric David, cette fois, il l’a obtenu haut la main avec 101 points récoltés. Preuve de sa régularité. "Mon seul regret, c’est d’avoir été blessé à quelques journées de la fin et de ne pas avoir pu aider mon équipe dans cette dernière ligne droite."

Pour sa dernière saison, Samuel a fini avec des ligaments croisés qui l’obligeront à passer sur le billard. "Ce sera probablement en hiver. Je dois le faire car si j’arrive à marcher correctement, je ne peux plus courir sans ressentir une gêne. Même pour jouer avec les enfants, cela devient compliqué."

Les enfants, c’est justement ce qui l’avait poussé à mettre un terme à sa carrière. "Je voulais passer mes dimanche avec mes trois enfants (7, 3 et 2 ans) et ma femme."

Rencontrée lors du carnaval à Ster en 2011, cette dernière avait dans un premier temps refusé les avances du jeune homme. La raison: sa petite taille. "Je fais 10 centimètres de moins et elle m’a dit: Non, tu es trop petit pour moi."

Monter sur le casier et se mettre à sa hauteur

Loin de se décourager, Samuel n’a pas lâché l’affaire. Tout comme sur les terrains de foot. Il a utilisé tous ses charmes et a réussi à convaincre la jeune femme. S’en est suivi un mariage avec une anecdote croustillante que Sam aime se remémorer. "J’ai demandé à ma mère de me garder un casier à côté. Et au moment d’embrasser la mariée, je le lui ai demandé pour monter dessus et me mettre à sa hauteur." Histoire de lui rappeler son refus initial.

Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts pour ce beau couple qui a créé une grande famille et qui restaure une ferme de la région pour en faire son nid.

C’est là que Sam aura assez de place pour exposer ses trois Ballons d’or de l’Avenir Verviers avec beaucoup de fierté et qui sait, inspirer peut-être son fils de 7 ans. "J’ai essayé de lui donner le goût du foot mais il n’aime pas trop. Il préfère le taekwondo", conclut-il avec le sourire.

Arnaud Barth: "Très agréable de jouer avec Sam"

C’était la dernière saison aussi pour Arnaud Barth. ©EDA JR Marot

Tout comme Samuel Ziant, Arnaud Barth vient de mettre fin à sa carrière. "Mais pas pour les mêmes raisons, précise celui qui coachera Waimes-Faymonville la saison prochaine. Moi, suite à mes problèmes au cœur, j’étais en quelque sorte obligé d’arrêter. Sam, lui, voulait consacrer un peu plus de temps à sa famille."

S’ils se connaissent bien depuis longtemps, ils n’ont joué qu’une seule saison ensemble. C’était celle qui vient de s’écouler. "On a joué au minifoot et participé à des tournois, mais c’est la première fois qu’on passe une saison sur prairie ensemble. Je peux vous dire que c’était un vrai plaisir de jouer à ses côtés. Le fait que je dézonais beaucoup lui permettait de se projeter plus vers l’avant. C’est pourquoi il s’est montré prolifique devant avec pas mal de buts et de passes décisives. Je suis même sûr que s’il avait été avec nous pour les derniers matches de la saison, on aurait connu une meilleure fin de championnat. Malheureusement, il s’est blessé au pire moment."

Arnaud se souvient avec humour de l’année (2016) où, ensemble, ils avaient été invités par notre rédaction à retirer, chacun, leur Ballon d’or. "J’avais remporté celui de ma série avec Xhoffraix et lui avec Ster B. Quand on est arrivé à la cérémonie, on avait vu un beau Soulier d’or et on était impatient de l’avoir. On était trop enthousiastes mais on s’est vite rendu compte que ce beau trophée était réservé au Ballon d’or des équipes nationales. Nous en avons reçu un mais plus modeste et on en rit toujours aujourd’hui."

Convaincu des qualités de son désormais ex-coéquipier, Arnaud estime qu’il mérite sa distinction. "C’est un joueur très complet et ses statistiques parlent pour lui. Il a vraiment réalisé une grosse saison."

P4G : le classement complet du Ballon d’or

Le vote du correspondant

Fatos Zejnullahu (l’Avenir Verviers) : F. Albicocco (Ster-Francorchamps B) 10, M. Monville (Bellevaux) 8, F. Pint (Oudler) 6, S. Ziant (Stavelot B) 4, R. Lentz (Bullange) 2.

Le vote des entraîneurs

Werner Zeimers (Amblève):

F. Pint (Oudler) 9, M. Schoonbroodt (Malmundari B) 6, M. Jouck (Bullange) 3.

Eric Van Renterghem (Bellevaux):

M. Kockelmann (Oudler) 9, J. Marnette (Chevron) 6, J-B. Rauw (Waimes-Faymonville B) 3.

Raphaël Lognoul (Bullange):

A. Finfe (Stavelot B) 9, M. Monville (Bellevaux) 6, B. Kivanda (Franchimont B) 3.

Sébastien Grosjean (Chevron): NC

Miguel Ruiz-Marin (Franchimont B):

C. Huberty (Ster-Francorchamps B) 9, S. Ziant (Stavelot B) 6, T. Busch (Ster-Francorchamps B) 3.

Jean-Claude Léonard (Heusy B) :

G. Lemaire (Bullange) 9, F. Pint (Oudler) 6, H. Melero (Franchimont B) 3.

Raymond Heiners (Honsfeld):

A.Fabry (Heusy B) 9, M. Sarlette (Oudler) 6, M. Jouck (Bullange) 3.

Serge Soriés (Jalhay B):

F. Pint (Oudler) 9, T. Busch (Ster-Francorchamps B) 6, S. Ziant (Stavelot B) 3.

Pascal Jaminon (Lontzen B):

A.Kleis (Oudler) 9, A. Busch (Ster-Francorchamps B) 6, E. Ruiz-Marin (Franchimont B) 3.

Servet Sumer (Malmundaria B):

A.Kleis (Oudler) 9, M. Mollers (Bullange) 6, A. Barth (Stavelot B) 3.

Manuel Mutsch (Oudler):

S. Ziant (Stavelot B) 9, M. Schoonbroodt (Malmundaria B) 6, R. Campione (Ster-Francorchamps B) 3.

Olivier Gillis (Spa B):

A.Busch (Ster-Francorchamps B) 9, N. Geelen (Malmundaria B) 6, M. Corbusier (Bullange) 3.

Michaël Ziant (Stavelot):

M. Kockelmann (Oudler)9, T. Thomas (Malmundaria B) 6, K. Keller (Bullange) 3.

Maxime Brant (Ster-Francorchamps B):

S. Ziant (Stavelot B) 9, Lentz (Bullange) 6, M. Monville (Bellevaux) 3.

Eric Heuse (Waimes-Faymonville B):

B. Kivanda (Franchimont B) 9, P. Blaise (Bellevaux) 6, T. Busch (Ster-Francorchamps B) 3.

Classement

101 points: S. Ziant (Stavelot B).

81 points: M. Schoonbroodt (Malmundaria B).

54 points: F. Pint (Oudler).

52 points: M. Monville (Bellevaux).

51 points: B. Kivanda (Franchimont B).

45 points: A. Fabry (Heusy B).

43 points: T. Busch (Ster-Francorchamps B).

38 points: G. Pirlet (Bullange), A. Kleis (Oudler).

35 points: F. Albicocco (Ster-Francorchamps B).

32 points: N. Dupont (Malmundaria B), A. Barth (Stavelot B).

30 points: A. Schulz (Ster-Francorchamps B).

29 points: P. Emonts (Franchimont B).

27 points: D. Heinen (Amblève B),

26 points: R. Mentz (Bullange), L. Wydooghe (Franchimont B), F. Rings (Waimes-Faymonville).

25 points: S. Namotte (Bellevaux).

24 points: S. Lambertz (Amblève B).

23 points: E. Antoine (Malmundaria B).

22 points: A. Finfe (Stavelot B).

21 points: D. Backes (Amblève B), P. Blaise (Bellevaux), M. Kockelmann (Oudler), C. Huberty (Ster-Francorchamps B).

20 points: M. Corbuieur (Bullange), S. Agus (Heusy B).

19 points: J. Brück (Bullange), J. Schroeder (Honsfeld B), M. Blum (Savelot B).

18 points: A. Grandjean (Bellevaux), P. Dierinck (Bellevaux), J. Moureau (Bullange).

17 points: L. Schmetz (Lontzen B), T. Bastin (Waimes-Faymonville).

16 points: M. Mollers (Bullange), A. Duveau (Lontzen B), A. David (Ster-Francorchamps B).

15 points: J. Marnette (Chevron), N. Fickers (Honsfeld B), T. Trillet (Ster-Francorchamps B), A. Busch (Ster-Francorchamps B), J. Pirard (Waimes-Faymonville).

14 points: G. Lemaire (Bullange), E. Ruiz-Marin (Franchimont B), B. Simar (Jalhay B), T. Jodocy (Oudler), R. Campione (Ster-Francorchamps B).

13 points: G. Houssonloge (Chevron), L. Van Den Bossche (Heusy B), P. Thelen (Honsfeld B), E. Agastra (Lontzen B), T. Thomas (Malmundaria B).

12 points: J. Lecoq (Bellevaux), P. Sternon (Chevron), F. Marcos (Chevron), H. Perez (Franchimont B), H. Leroy (Jalhay B), A. Vicqueray (Malmundaria B), G. Henkes (Oudler), M. Sarlette (Oudler), L. Gabriel (Waimes-Faymonville), A. Collienne (Waimes-Faymonville).

11 points: D. Zeimers (Amblève B), L. Dodet (Chevron), R. Govaert (Franchimont B), J. Nols (Heusy B), T. Gladieux (Honsfeld B), D. Kaiser (Jalhay B), M. Michaeli (Oudler), C. Gillet (Stavelot B), G. Ajman (Stavelot B).

10 points: C. Even (Amblève B), J. Thomé (Amblève B), M. Jouck (Bullange), R. Reiners (Honsfeld B), D. Schyns (Jalhay B), M. Antonello (Malmundaria B), V. Platiau (Stavelot B), N. Faymonville (Waimes-Faymonville).

9 points: M. Lemaire (Amblève B), J. Kohnenmergen (Amblève B), C. Lemaire (Amblève B), C. Breuer (Bullange), E. Haas (Heusy B), P. Bunga (Heusy B), D. Harth (Honsfeld B), M. Collas (Honsfeld B), H. El Messari (Honsfeld B), S. Vandermeulen (Lontzen B), M. Dehez (Malmundaria B), J. Gagban (Spa B), A. Delrez (Stavelot B), B. Dothée (Ster-Francorchamps B), J-B. Rauw (Waimes-Faymonville), R. Collienne (Waimes-Faymonville), Q. Massat (Waimes-Faymonville).

8 points: J. Krings (Amblève B), B. Ba (Chevron), L. Gilles (Chevron), H. Melero (Franchimont B), T. Ruelle (Heusy B), Y. Grün (Honsfeld B), Y. Kopp (Malmundaria B), D. Meyer (Oudler), D. Gonay (Spa B), R. Wislet (Savelot B), M. Adjaye (Stavelot B), A. Tournay (Ster-Francorchamps B), Y. Michel (Waimes-Faymonville).

7 points: N. Mollers (Bullange), D. Niahoua (Bullange), K. Keller (Bullage), A. Delfosse (Franchimont B), J. Andries (Franchimont B), S. Dandrifosse (Franchimont B), N. Noirfalise (Heusy B), R. Christoph (Honsfeld B), O. Fourez (Jalhay B), J. Bastin (Lontzen B), S. Henrard (Lontzen B), O. Kivrak (Malmundaria B), A. Veerbaarschot (Oudler), J. Heindrichs (Spa B).

6 points: M. El Ouni (Bellevaux), K. Ancard (Bellevaux), B. Roufosse (Bellevaux), T. Foguenne (Bellevaux), V. Degrosoney (Chevron), D. Giuliana (Chevron), N. El Kalloubi (Franchimont B), N. Schneider (Honsfeld B), L. Heinen (Honsfeld B), N. Keller (Honsfeld B),

D. Piron (Jalhay B), N. Salée (Jalhay B), N. Stolsem (Jalhay B), M. Groteklaes (Lontzen B), J. Lenzen (Lontzen B), A. Beauvois (Malmundaria B), N. Geelen (Malmundaria B), S. Schmitz (Oudler), F. Haugustaine (Spa B), L. Gaspar (Spa B), M. Ziant (Savelot B), L. Sorbi (Stavelot B), Y. Cougnet (Stavelot B), E. Busch (Ster-Francorchamps B).

5 points: L. Willems (Amblève B), L. Marquet (Amblève B), R. Thunus (Bellevaux), Q. Craninx (Chevron), P. Hansenne (Chevron), N. Laffineur (Franchimont B), S. Briamont (Franchimont B), R. Gélis (Heusy B), B. Poitier (Jalhay B), I. Rubach (Jalhay B), Q. Reul (Jalhay B), O. Crahay (Malmundaria B), J. Emonts (Spa B), J. Cocquyt (Spa B), A. Parmentier (Spa B), K. Emonts-Botz (Spa B), D. Duckers (Spa B), J. Voka (Ster-Francorchamps B).

4 points: N. Dalkenne (Bellevaux), A. Krupic (Bullange), F. Grégoire (Chevron), J. Macquet (Franchimont B), M. Micco (Heusy B), V. Noirfalise (Heusy B), Y. Pauels (Honsfeld B), E. Mathieu (Jalhay B), B. Roufosse (Jalhay B), G. Pottier (Jalhay B), L. Belboom (Jalhay B), C. Verpoorten (Jalhay B), L. Van Weersth (Lontzen B), C. De Oliveira (Oudler), G. Coumont (Oudler), S. Lejeune (Spa B), P. Masson (Spa B), Q. Bogar (Spa B), N. Collignon (Ster-Francorchamps B), L. Gilman (Ster-Francorchamps B), J. Mathar (Waimes-Faymonville), A. El Marnissi (Waimes-Faymonville), F. Muller (Waimes-Faymonville), U. Mackels (Waimes-Faymonville).

3 points: J. Koonen (Amblève B), J. Maiter (Bellevaux), O. Lecoq (Bellevaux), V. Gutkin (Bellevaux), S. Chauveheid (Bellevaux), M. Heinrichs (Bullange), M. Grandjean (Bullange), J. Tombeux (Chevron), A. Blanchy (Chevron), T. Evrard (Chevron), N. Vanstraelen (Franchimont B), L. Vanaubel (Franchimont B), L. Breuer (Franchimont B), F. Bastin (Franchimont B), M. Corbusier (Franchimont B), B. Dethier (Heusy B), A. Chandelle (Heusy B), M. Jost (Honsfeld B), F. Scholzen (Honsfeld B), T. Lukas (Holsfeld B), L. Heck (Honsfeld B), D. Collas (Honsfeld B), C. Lecocq (Jalhay B), D. Barrio (Jalhay B), A. Hupperetz (Jalhay B), L. Cammarata (Jalhay B), A. Schueler (Jalhay B), M. Dethier (Jalhay B), H. Rodriguez (Jalhay B), N. Antonio (Lontzen B), L. Van Craenenbroeck (Lontzen B), C. Mwula (Lontzen B), R. Dethier (Malmundaria B), A. Antonello (Malmundaria B), T. Leufgen (Malmundaria B), B. Errens (Malmundaria B), T. Hendrichs (Malmundaria B), R. Melchior (Malmundaria B), F. Luis (Oudler), S. Kohnen (Oudler), T. Veillez (Spa B), F. Baar (Spa B), D. Grignard (Spa B), T. Deroche (Spa B), L. Hennes (Spa B), J. Schmitz (Spa B), M. Lecluse (Spa B), K. Yürük (Spa B), B. Collard (Stavelot B), S. Drouguet (Stavelot B), A. Delrez (Stavelot B), A. Leclercq (Waimes-Faymonville), A. Villers (Waimes-Faymonville), Scholzen (Waimes-Faymonville), M. Bougenies (Waimes-Faymonville), D. Gabriel (Waimes-Faymonville).

2 points: J. Louges (Amblève B), S. Jansen (Bellevaux), F. Lemaire (Bellevaux), N. Henkes (Bullange), B. Roeder (Bullange), E. Delneuville (Chevron), V. Heine (Chevron), B. Léonard (Chevron), Masson (Franchimont B), E. Nchang (Heusy B), G. Thomas (Heusy B), T. Léonard (Heusy B), W. Moutschen (Honsfeld B), M. Schuer (Honsfeld B), M. Colinet (Jalhay B), H. Archambeau (Jalhay B), B. Theysgens (Jalhay B), M. Schmitz (Jalhay B), J. Scheen (Jalhay B),

A. Malik (Lontzen B), F. Emonts-Gast (Lontzen B), L. Renardy (Lontzen B), T. Jerusalem (Lontzen B), F. Brock (Lontzen B), N. Hauseux (Lontzen B), E. Akar (Malmundaria B), A. Bucak (Malmundaria B), J. Solheid (Malmundaria B), T. Philippin (Malmundaria B), A. Ramscheidt (Malmundaria B), S. Peeters (Oudler), T. Dhur (Oudler), G. Dossin (Spa B), E. Grandjean (Spa B), Q. Moors (Spa B), L. Renard (Spa B), F. Brundsceaux (Spa B), I. Sahibi (Spa B), P. Schartz (Spa B), T. Géron (Spa B), G. Jamotte (Spa B), H. Pirson (Stavelot B),. Dumont (Stavelot B), T. Micha (Ster-Francorchamps B), J. Dewez (Ster-Francorchamps B), M. Paquay (Waimes-Faymonville), Y. Michel (Waimes-Faymonville).

1 point: D. Chavet (Amblève B), B. Jouck (Amblève B), F. Kesseler (Amblève B), W. Wiesemes (Amblève B), J. Mertes (Amblève B), N. Tychon (Amblève B), F. Bixhain (Bellevaux), J. Keller (Bellevaux), J. Binot (Bellevaux), C. Dujardin (Bullange), N. Vanstraelen (Franchimont B), C. Vita (Heusy B), I. Benameur (Heusy B), D. Henkes (Honsfeld B), J. Tobias (Honsfeld B), M. Beckers (Jalhay B), S. Koening (Jalhay B), F. Mister (Jalhay B), L. Taeter (Jalhay B), L. Sellou (Jalhay B), P. Quandt (Lontzen B), P. Jaminon (Lontzen B), K. Ebroin (Malmundaria B), P. Steffens (Malmundaria B), A. Dewalque (Malmundaria B), S. Balija (Malmundaria B), A. Lejoly (Malmundaria B), T. Greven (Oudler), L. Henkes (Oudler), A. Dupont (Spa B), J. Dalkenne (Spa B), A. Formatin (Spa B), N. Visé (Spa B), D. Vogels (Spa B), N. Huberty (Stavelot B), M. Giet (Stavelot B), V. Van Hoeij (Ster-Francorchamps B), A. Di Falco (Ster-Francorchamps B), R. Renard (Ster-Francorchamps B), C. Bastin (Waimes-Faymonville), W. Vandesande (Waimes-Faymonville), A. Baset (Waimes-Faymonville), A. Christian (Waimes-Faymonville), L. Hermann (Waimes-Faymonville), F. Koenigs (Waimes-Faymonville).

P4G : le classement complet des buteurs

30 buts: M. Monville (Bellevaux).

24 buts: R. Lentz (Bullange).

20 buts: G. Ajman (Stavelot B).

17 buts: F. Albicocco (Ster-Francorchamps B).

16 buts: M. Corbusier (Bullange), P. Sternon (Chevron).

15 buts: T. Busch (Ster-Francorchamps B), M. Kockelmann (Oudler).

14 buts: B. Kivanda (Franchimont B).

13 buts: J. Marnette (Chevron), F. Pint (Oudler), R. Campione (Ster-Francorchamps B),

12 buts: O. Kivrak (Malmundaria B), J. Michaeli (Oudler).

11 buts: L. Van Den Bossche (Heusy B), R. Christoph (Honsfeld B), A. David (Ster-Francorchamps B).

10 buts: P. Dierinck (Bellevaux), H. Perez (Franchimont B), L. Sorbi (Stavelot B), S. Ziant (Stavelot B).

9 buts: C. Lemaire (Amblève B), D. Zeimers (Amblève B), A. Krupic (Bullange), G. Thomas (Heusy B), R. Wislet (Stavelot B).

8 buts: P. Blaise (Bellevaux), E. Agastra (Lontzen B), M. Sarlette (Oudler), L. Henkes (Oudler), F. Rings (Waimes-Faymonville B).

7 buts: B. Roeder (Bullange), G. Pirlet (Bullange), P. Bunga (Heusy B), N. Keller (Honsfeld B), R. Dethier (Malmundaria B), T. Heindrichs (Malmundaria B), A. Kleis (Oudler), Y. Cougnet (Stavelot B).

6 buts: N. Mollers (Bullange), H. Melero (Franchimont B), P. Steffens (Malmundaria B), S. Schmitz (Oudler), G. Coumont (Oudler), Jor. Heindrichs (Spa B), J. Pirard (Waimes-Faymonville B).

5 buts: C. Even (Amblève B), F. Kesseler (Amblève B), L. Marquet (Amblève B), J. Brück (Bullange), R. Govaert (Franchimont B), J. Schroeder (Honsfeld B), A. Antonello (Malmundaria B), T. Jodocy (Oudler), T. Dhur (Oudler), D. Duckers (Spa B), V. Platiau (Stavelot B), N. Collignon (Ster-Francorchamps B), J. Dewez (Ster-Francorchamps B), A. Tournay (Ster-Francorchamps B), T. Bastin (Waimes-Faymonville B).

4 buts: J. Mertens (Amblève B), N. Tychon (Amblève B), G. Lemaire (Bullange), J. Tombeux (Chevron), B. Ba (Chevron), C. Smets (Franchimont B), J. Bastin (Franchimont B), R. Reiners (Honsfeld B), Y. Grün (Honsfeld B), B. Simar (Jalhay B), N. Dupont (Malmundaria B), M. Schoonbroodt (Malmundaria B), E. Akar (Malmundaria B), A. Vicqueray (Malmundaria B), O. Crahay (Malmundaria B), D. Meyer (Oudler), A. Verbaarschot (Oudler), M. Chanson (Spa B),

Q. Moors (Spa B), D. Gonay (Spa B), E. Busch (Ster-Francorchamps B), U. Mackels (Waimes-Faymonville B).

3 buts: B. Jouck (Amblève B), M. Lemaire (Amblève B), A. Grandjean (Bellevaux), D. Niahoua (Bullange), M. Jouck (Bullange), V. Heine (Chevron), D. Giuliana (Chevron), L. Wydooghe (Franchimont B), J. Andries (Franchimont B), A. Delfosse (Franchimont B), N. El Kalloubi (Franchimont B), L. Liotta (Heusy B), M. Micco (Heusy B), M. Jost (Honsfeld B), H. El Messari (Honsfeld B), J. Scheen (Jalhay B), A. Duveau (Lontzen B), L. Mwula (Lontzen B),

M. Antonello (Malmundaria B), F. Haugustaine (Spa B), F. Brundseaux (Spa B), L. Renard (Spa B), A. Barth (Stavelot B), A. Delrez (Stavelot B), J. Dumont (Stavelot B), T. Trillet (Ster-Francorchamps B), A. Di Falco (Ster-Francorchamps B), A. El Marnissi (Waimes-Faymonville B), D. Gabriel (Waimes-Faymonville B).

2 buts: L. Maraite (Amblève B), J. Thomé (Amblève B), L. Knips (Amblève B), D. Backès (Amblève B), J. Keller (Bellevaux), B. Roufosse (Bellevaux), R. Thunus (Bellevaux), N. Henkes (Bullange), C. Breuer (Bullange), C. Dujardin (Bullange), D. Niahoua (Bullange), J. Moreau (Bullange), P. Hansenne (Chevron), F. Grégoire (Chevron), F. Marcos (Chevron),. Colin (Chevron), R. Lahaye (Chevron), E. Ruiz-Marin (Franchimont B), P. Emonts (Franchimont B), E. Haas (Heusy B), C. Vita (Heusy B), J. Desonnay (Heusy B), J. Nols (Heusy B), N. Schneider (Honsfeld B), M. Schuer (Honsfeld B),. Collas (Honsfeld B), L. Poncette (Jalhay B), D. Schyns (Jalhay B), L. Taeter (Jalhay B), N. Hauseux (Lontzen B), Q. Jacob (Malmundaria B), F. Kocak (Malmundaria B), N. Geelen (Malmundaria B), K. Ebroin (Malmundaria B), M. Oury (Malmundaria B), T. Thomas (Malmundaria B), M. Dehez (Malmundaria B), T. Leufgen (Malmundaria B), Y. Kopp (Malmundaria B), K. Backes (Oudler), A. Wittrock (Oudler), E. Grandjean (Spa B), L. Gaspar (Spa B), F. Dalleur (Stavelot B), C. Gillet (Stavelot B), L. Gilman (Ster-Francorchamps B), I. Calisgan (Ster-Francorchamps B), S. Grazaï (Waimes-Faymonville B), M. Bougenies (Waimes-Faymonville B),

1 but: G. Perreira (Amblève B), S. Lambertz (Amblève B), D. Heinen (Amblève B), G. Zeimers (Amblève B), J. Binot (Bellevaux), S. Jansen (Bellevaux), T. Foguenne (Bellevaux), T. Pierre (Bellevaux), L. Sorbi (Bellevaux), V. Gutkin (Bellevaux), S. Namotte (Bellevaux), F. Bixhain (Bellevaux), J. Lecoq (Bellevaux), M. Mollers (Bullange), L. Counasse (Chevron), W. Jaspers (Chevron), B. Léonard (Chevron), L. Dodet (Chevron), F. Fernandez (Chevron), T. Bastin (Chevron), T. Hamdini (Franchimont B), N. Vanstraelen (Franchimont B), R. Guccio (Franchimont B), M. Corbusier (Franchimont B), L. Masson (Franchimont B), S. Briamont (Franchimont B), F. Bastin (Franchimont B), O. Lausberg (Franchimont B), S. Lejeune (Heusy B), A. Fabry (Heusy B), S. Agus (Heusy B), L. Schoonbroodt (Heusy B), T. Grégoire (Heusy B), E. Diop (Heusy B), C. Toumi (Heusy B), A. Tarik (Heusy B), E. Ezzari (Heusy B), G. Reiners (Honsfeld B), J. Fickers (Honsfeld B), Y. Collas (Honsfeld B), P. Thelen (Honsfeld B), B. Roufosse (Jalhay B), D. Barrio (Jalhay B), L. Cammarata (Jalhay B), G. Pottier (Jalhay B), C. Verporten (Jalhay B), N. Salée (Jalhay B), M. Tefnin (Jalhay B), M. Edouard (Jalhay B), Q. Reul (Jalhay B), H. Leroy (Jalhay B), F. Emonts-Gast (Lontzen B), L. Azizi (Lontzen B), L. Van Craenebroeck (Lontzen B), E. Luamuto (Lontzen B), K. Murtaza (Lontzen B), J. Bastin (Lontzen B), T. Jerusalem (Lontzen B), S. Heinen (Malmundaria B), A. Dewalque (Malmundaria B),M. Oury (Malmundaria B), S. Balija (Malmundaria B), A. Bucak (Malmundaria B), H. Simon (Malmundaria B), G. Heinen (Malmundaria B), L. Dostriche (Malmundaria B), R. Melchior (Malmundaria B), N. Pesch (Oudler), C. De Oliveira (Oudler), S. Peeters (Oudler), G. Henkes (Oudler), F. Haugustaine (Spa B), D. Grignard (Spa B), T. Deroche (Spa B), G. Gagban (Spa B), Jon. Heindrichs (Spa B), K. Yürük (Spa B), D. Roufosse (Stavelot B), X. Dion (Stavelot B), M. Blum (Stavelot B), M. Giet (Stavelot B), J. Dardenne (Ster-Francorchamps B), B. Dothée (Ster-Francorchamps B), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps B), A. Domken (Ster-Francorchamps B), R. Renard (Ster-Francorchamps B), J. Duwez (Ster-Francorchamps B), M. Ruiz-Marin (Waimes-Faymonville B), W. Vandesande (Waimes-Faymonville B), R. Colienne (Waimes-Faymonville B), C. Catteuw (Waimes-Faymonville B), A. Colienne (Waimes-Faymonville B), J-B. Rauw (Waimes-Faymonville B), M. Paquay (Waimes-Faymonville B), A. Leclercq (Waimes-Faymonville B), Y. Michel (Waimes-Faymonville B), R. Thunus (Waimes-Faymonville B).