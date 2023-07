Tout étant réglementé par un souci d’équité avec un seul manufacturier et avec seulement deux types de gommes (les slicks et les pluies), rien n’est laissé au hasard. Ainsi, chaque voiture a droit à 30 trains de pneus pour la durée du meeting, soit essais libres, qualifications et course, avec un de plus pour ceux qui participent à la Super Pole.

Résultat, pour fournir à temps les… septante bolides tout au long de ces 24 Heures, le stand Pirelli ne s’arrête jamais…

En faisant rapidement les comptes, ce sont environ quelque 8 400 pneus qui sont potentiellement utilisés.