Il s’agit d’une première pour la soixantaine d’hommes, qui avait déjà officié lors des 24 Heures moto l’année passée, mais jamais lors des mythiques 24 Heures de Spa. "C’est vraiment un honneur et une belle reconnaissance pour nous", indique Dimitri Waty, coordinateur du projet. "Nous sommes arrivés ce samedi début après-midi, pour être à 15h30 au pied du Raidillon. Là, on remonte en colonne jusqu’au portique de départ." La Royale Malmédienne a ensuite pu chanter avant d’évacuer la piste. "Tout est très serré au niveau du timing et il y a pas mal de règles à respecter au niveau de la FIA. Chaque minute compte", commente-t-il. Mais il n’y a pas eu de stress particulier, malgré les milliers de spectateurs présents aux abords du circuit. "Nous avons l’habitude des concerts. Bien entendu, d’un point de vue musical, c’est différent ici. Même s’il y a un micro et la sono, la configuration est très différente par rapport à une salle par exemple. Du coup, ici, on chante de manière plus légère car c’est à l’extérieur, mais en donnant tout de même tout", poursuit Dimitri Waty, fier de la belle carte de visite "au sein du plus beau circuit du monde" dont peut se targuer la Royale Malmédienne.

Après ces quelques minutes intenses, c’est le départ de cette 75e édition des 24 Heures de Spa qui a été donné, dans la foulée et finalement sous le soleil. "Nous allons pouvoir profiter de la course. Certains reviendront la nuit ou demain pour le spectacle sur la piste", conclut Dimitri Waty.