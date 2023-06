1. Un vrai-faux huis clos

Pour des raisons de sécurité, le lieu du match a dû être tenu secret. C’est finalement du côté de Vaals, aux Pays-Bas, que les Belges d’Eupen et les Allemands d’Aachen ont croisé le fer. La presse a pu assister au match. De même que quelques curieux du club local...

2. Deux matches pour le prix d’un

Ce n’était finalement pas un amical classique, mais plutôt deux. La D4 de l’Alemannia et la D1A d’Eupen ont joué deux rencontres (de deux mi-temps de 30 minutes chacune, soit un total de 2 heures).

3. Mais pas de victoire

Lors du premier "match", Eupen s’est incliné 2-0. Et l’addition aurait pu être plus lourde. Le défenseur russo-ukrainien Aleksander Filin s’est loupé à plusieurs reprises et les Jaunes d’Aix-la-Chapelle ont su en profiter (buts d’Anton Heinz et Lukas Scepanik). Devant, pas grand-chose à se mettre sous la dent si ce n’est la grosse occasion loupée par l’Espagnol Davo. Malgré un Gary Magnée, capitaine (Boris Lambert a repris le brassard pour le 2e match), qui a tenté de donner du rythme, le jeu eupenois était trop brouillon. Christie-Davies était aligné en défense centrale, mais sans réel succès.

Lors de la deuxième joute (2x30 min là aussi), on a retrouvé un peu de percussion (stérile) devant avec le duo N’Dri et Nuhu. Le nouveau venu Kevin Möhwald a tenté de prendre le jeu à son compte. Il ne lui a pas fallu longtemps pour montrer ses qualités, mais on demande à le revoir face à une autre opposition. À noter: Eupen a signé un partage (1-0, but d’Armando Rexhepaj, puis 1-1 par le jeune Eupenois Raphaël Di Matteo) pour ce deuxième amical de la soirée. En face, l’Alemannia en était, comme Eupen, à sa 2e semaine de préparation.

Le onze d’Eupen pour le premier match (défaite 2-0): Nurudeen, Davidson, Filin, Christie-Davies, Zaatout (du noyau U21), A. Keita, Magnée, Baiye, Charles-Cook, Bitumazala, Davo (43e Adjevi).

Le onze d’Eupen pour le 2e match (partage 1-1): Moser, Alloh, Filin (35e Youndje), Kral, Paeshuyse, Van Genechten, Lambert, Déom (48e Di Matteo), Möhwald, N’Dri, Nuhu.

4. Aspire représenté

Si le match avait lieu dans de modestes mais coquettes installations, ça n’a pas empêché l’administrateur du club et d’Aspire Andreas Bleicher de faire le déplacement. Le directeur général Christoph Henkel était également présent.

5. Le mercato se poursuit

Bien évidemment, les dirigeants de l’AS auront constaté la même chose que leur entraîneur Florian Kohfeldt: il faut absolument recruter pour tenir la route en championnat. Selon nos informations, plusieurs pistes sont à l’étude et, sans réelle surprise, ce sont les pistes belges mais surtout allemandes qui sont actuellement à l’étude.

6. La vitesse supérieure

Après ces deux premiers (et même trois) amicaux perdus (face à Liège et Aachen), Eupen va désormais mettre le cap sur Tubize pour poursuivre sa préparation. Le samedi 8 juillet au Kehrweg, les Pandas auront droit à un test d’un autre calibre, face au Sporting de Charleroi.