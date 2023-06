Après une année de transition pour notre nouveau comité mis en place en juillet 2022, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons élu, lors de notre dernière Assemblée générale, un nouveau président en la personne d’Anthony Gelencser.

À l’aube de ses 35 ans et affilié dans notre club depuis 1996, Anthony n’est plus vraiment à présenter.

Après une carrière de joueur particulièrement modeste, Anthony a multiplié depuis une bonne dizaine d’années et avec succès différentes fonctions sportives au sein de notre club: entraîneur de notre légendaire réserve du dimanche matin aux nombreux titres, entraîneur de jeunes, adjoint et puis entraîneur de notre équipe première en 2021-2022… Depuis l’année passée, il a intégré le comité en tant que "responsable logistique et événementiel" mais a rapidement élargi le cadre de ses fonctions pour abattre un travail journalier considérable. Ce fidèle du club était un choix logique et a d’ailleurs été élu à l’unanimité des voix.

Les annonces ne s’arrêtent là puisque nous avons également désigné un nouveau coordinateur des jeunes. C’est François Magain qui a accepté de relever ce défi.

Cet athlète accompli est également un superbe produit du club puisqu’il y est affilié depuis le début des années 2000. Après une carrière d’entraîneur de jeunes d’abord chez nous puis notamment à Visé BMFA, François a également connu des expériences fructueuses de coordinateur au RFC Heusy et au RCS Verviers. Il était de plus actif au sein du comité depuis l’année passée. Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier prochainement de toute l’expérience de cet homme de terrain ! Nous remercions Benoît Jamar pour le travail fourni lors de la défunte saison.

Bientôt les 50 ans du club

Le club souhaite plein succès à Anthony et François dont les fonctions débuteront dans une année particulière pour notre club. En effet, en 2024, nous fêterons les 50 ans de notre club et obtiendrons dans ce cadre le fameux titre de Royal. Dans tout juste un an, nous prévoyons un week-end de festivités pour marquer le coup. Nous vous invitons dès lors à d’ores et déjà réserver votre week-end du 28-29 et 30 juin 2024: plus d’informations prochainement. Come On Blues !