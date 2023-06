Gagner les 24 Heures de Spa: le Verviétois Vincent Vosse connaît la recette!

Mais quelle a été sa plus belle victoire ?

"Celle remportée en tant qu’équipe m’a donné le plus de satisfaction", sourit le Verviétois. "Elle constitue la concrétisation pour tout un groupe de personnes, ayant nécessité tellement de travail, pratiquement un an. Il faut planifier et préparer tout avec les ingénieurs, les mécaniciens, les directeurs sportifs. L’effort est collectif. En tant que pilote, c’est plus égoïste. Même si dans une course d’endurance comme les 24 Heures, c’est moins individuel."

"Presque une victoire en 2021"

Et Vincent Vosse de laisser revenir ses souvenirs.

"Je me souviens de la sensation spéciale lorsque j’ai vu le drapeau à damier s’agiter devant la voiture en 2002", poursuit-il. "Mais savourer la victoire en tant que team manager, entouré de toutes les personnes impliquées, est encore plus beau. Cela signifie que tu as mis toutes les pièces du puzzle à la bonne place."

Reste que cela fait maintenant près de dix ans que Vincent Vosse et le WRT n’ont plus atteint le graal, cela ne commence-t-il pas à faire long ?

"Je me dis aussi que ce serait bien de ne plus attendre. Chaque année nous pouvions prétendre à la victoire ou au moins à une place sur le podium, mais la réussite n’a pas toujours été avec nous, même si en 2021 notre deuxième place valait presque une victoire."

Quelle est alors la recette pour gagner ce dimanche ?

"Il suffit d’un peu de chance, une balance de performance favorable et faire les bons choix au bon moment."

Plus facile à dire qu’à réussir malgré tout.