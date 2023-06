Le FC Liège désormais sans François Simons et Hubert Thewissen: "Nous ne voulions pas faire l’année de trop"

Qui dit montée en Challenger Pro League, dit nouveau chapitre. Pour François Simons et Hubert Thewissen, c’est aussi une nouvelle histoire qui va s’écrire : celle de la retraite. Fidèles au club sang et marine depuis des dizaines d’années, ils ont tout connu : descentes aux enfers, remontées… Mais jamais ils n’ont baissé les bras. À respectivement 75 ans et 82 ans et après presque 40 années chez les Rouge et Bleu Frans et Peep ont maintenant choisi de prendre du temps pour eux et leur famille.