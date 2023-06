La cinquième sera-t-elle la bonne pour Charles Weerts aux 24 Heures de Spa ?

"J’espère que cette fois sera la bonne", nous a confié l’Aubelois. "Plus que jamais, nous sommes là pour la gagne pour ma première fois avec BMW. C’est évidemment la course que je veux absolument gagner. Nous avons une top auto, un top team et un top équipage avec Dries Vanthoor et Sheldon Van der Linde. Mais dans une course de 24 heures, on peut avoir la meilleure stratégie, la victoire peut plus souvent vous échapper que de venir à vous."

Comment expliquer aussi que dans les épreuves sprint du GT World Challenge, il ait multiplié les victoires, alors que pour l’heure il n’en compte qu’une seule endurance ?

"Nous avons souvent joué de malchance, avec notamment plusieurs crevaisons qui nous ont privé d’autant de succès. Il y a aussi beaucoup plus de courses en sprint qu’en endurance. Mais cette fois pourrait être la bonne d’autant que la"Béhem"semble mieux taillée pour les épreuves de longue distance."

Effectivement, avec vingt-quatre couronnes aux 24 Heures de Francorchamps en tourisme, puis de Spa en GT, ce serait bien pour Charles Weerts d’inscrire pour la première fois son nom au palmarès en offrant un vingt-cinquième succès à la marque allemande au terme de la septante-cinquième édition sur le tracé ardennais.

"Je ne pourrais rêver mieux, cela voudrait tous les titres, mais la fête risquerait aussi d’être très longue."

Rendez-vous dimanche à 16h30.