Des premiers essais chahutés aux 24 Heures

Après dix minutes seulement, un premier drapeau rouge était sorti lorsque Niklas Krütten perdait le contrôle de la BMW M4 WRT et devait en rester là pour l’avant-midi. Pour tous les autres, il s’agissait avant tout de prendre leurs marques à l’instar de Charles Weerts et de ses équipiers qui se contentaient d’un quatorzième chrono à une seconde de la meilleure performance réalisée par une "Béhem" engagée celle-là par l’équipe Rowe l’autre formation défendant les couleurs de la marque allemande. Pas de quoi inquiéter outre mesure Vincent Vosse: "Lors de la première séance, on sait que chacun essaie des trucs différents. La seule constatation est que la BOP (Balance de performance) semble plutôt bonne pour nous, mais elle n’est pas figée et elle pourrait encore changer avant la course, ce ne serait pas la première fois".

Des temps guère significatifs

En attendant, la deuxième séance d’essais libres de la journée, toujours disputée sur une piste sèche, a été une nouvelle fois marquée par trois autres interruptions suite à des écarts de trajectoires de plusieurs pilotes. Dès lors les temps réalisés n’étaient guère significatifs. L’essentiel pour le pilote aubelois, comme pour toute l’équipe WRT, était d’avoir peaufiné les réglages en vue des qualifications qui se déroulaient ce jeudi en soirée. Elles permettaient d’établir la grille de départ à partir de la vingt et unième place. Les vingt voitures les plus rapides étant appelées à reprendre la piste ce vendredi en début d’après-midi pour la super pole.