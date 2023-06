24 Heures de Spa 2023 : Martin Solveig en tête d’affiche du concert samedi soir

La scène érigée au pied du célèbre Raidillon, avec en toile de fond les concurrents du double tour d’horloge rentrant dans la longue nuit des 24 heures, fait du concert des 24 Heures de Spa une expérience unique. Comme toujours, l’affiche comprend à la fois des références de la scène musicale belge et des artistes ayant une renommée internationale. "La tête d’affiche du concert version 2023 sera une star planétaire, dont on ne compte plus les disques de platine. En 20 ans de carrière, Martin Solveig a été à la fois DJ, producteur et compositeur. Après avoir déjà honoré les CrowdStrike 24 Hours of Spa de sa présence en 2015, il sera donc de la partie dans les Ardennes pour la deuxième fois", indique l’organisation sur son site internet. Martin Solveig débutera son set à 23h.

Le premier à monter sur scène (20h) sera Jérôme Denis, mieux connu sous son nom de scène, LouLou Players. Le deuxième artiste de la soirée est l’un des DJ belges les plus influents dans la house music: Dave Lambert. "Actuellement DJ résident de la célèbre boîte de nuit Versuz, Lambert a fait de multiples apparitions dans le célèbre festival belge Tomorrowland, mais aussi au niveau international en étant à l’affiche de concerts en France, en Espagne et en Allemagne. Il reviendra donc sur ses terres belges lors des CrowdStrike 24 Hours of Spa avec un début de show à 22h00", poursuit l’organisation spadoise. Enfin, à 0h30, Alex Germys aura pour mission de clôturer la soirée en beauté. Son set de 90 minutes se terminera à 2h00, la musique s’arrêtant à cet instant pendant que le son des GT3 disputant les CrowdStrike 24 Hours of Spa et le ballet des phares continueront de trouer la nuit. Il restera alors plus de la moitié de la course à disputer…

Pour rappel, comme toujours, l’accès au concert est inclus dans le prix du billet "Entrée générale" des 24 Heures de Spa.