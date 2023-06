Valentino Rossi reste la star de la parade des 24 Heures au centre de Spa (vidéos et photos)

C’est la tradition pour tous les passionnés de sport automobile. Ce mercredi fin de journée, ceux-ci étaient rassemblés, par milliers, au centre de Spa pour assister à la parade des voitures des 24 Heures de Spa. Une occasion unique d’approcher les septante et une autos attendues au départ de la plus grande course au monde réservée aux seules GT.