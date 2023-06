Sylvain Charbon (Charneux), Ballon d’or de P4F : voici sa réaction, celle de son frère Cyril et le classement final

Et c’est à titre individuel qu’il a pu soulever un trophée, celui du Ballon d’or l’Avenir Verviers 2022-2023. "Je suis plutôt surpris d’avoir remporté le concours, même si j’avais déjà récolté pas mal de points à la mi-saison", explique le métronome charneutois. "C’est une réelle fierté d’avoir reçu autant de votes des entraîneurs adverses, même si ce n’était pas réellement mon ambition en début de saison. Ce titre, je tiens à le partager avec mes coéquipiers car je ne pense pas avoir tiré mon épingle du jeu. J’évoluais simplement au même niveau que l’ensemble du groupe, et je les remercie pour tout ce qu’ils ont pu m’apporter lors de cette belle saison."

Tous les mardis matin, la mamy de notre nouveau lauréat se réjouissait de consulter les "capés" dans nos colonnes. "Elle suivait le concours avec beaucoup d’attention et elle était fière de m’envoyer les résultats. Dans le vestiaire aussi, c’était un beau sujet de conversation lors des entraînements. Mes coéquipiers me charriaient parfois, mais ils étaient surtout contents pour moi."

La concurrence était pourtant rude lors de cet exercice, tant il y avait du talent dans cette P4F. Et c’est finalement de huit petites unités qu’il devance le serial buteur Andy Malmendier. "En effet, c’était un redoutable adversaire. Ce joueur est diablement efficace, il marque comme il respire. Je ne peux que le féliciter pour sa fantastique saison avec Eupen."

Place à la prochaine saison désormais. Et l’architecte de profession restera bien le capitaine charneutois, même s’il a été sollicité. "L’Espoir Minerois B voulait m’enrôler mais je ne voulais pas partir car les objectifs que je me suis fixés avec Charneux n’ont pas encore été atteints. Nous avons loupé le coche la saison dernière mais l’échec est à présent digéré. Remporter un titre individuel c’est super, mais mon ambition est de remporter le prochain titre avec mes coéquipiers." C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Cyril Charbon: "Il est le véritable pilier de l’équipe"

Cyril Charbon est le frère et coéquipier du Ballon d’or de P4F. ©Eda Eric Muller Photographie

En début de saison dernière, Cyril Charbon quittait l’Élan Dalhem et effectuait son grand retour dans son club formateur afin de fouler les pelouses aux côtés de ses amis charneutois et de son frère Sylvain. À l’annonce des résultats, Cyril était finalement assez peu étonné du succès de son grand frère. "Sylvain, c’est un capitaine exemplaire, il travaille sans relâche, il est le véritable pilier de notre équipe", explique-t-il. "Pour ce Ballon d’or, il était en compétition avec Andy Malmendier qui a terminé meilleur buteur avec 40 buts au compteur. Mon frère, lui, n’a pas dépassé la barre des dix buts inscrits, mais il a créé un nombre incalculable d’occasions tous les week-ends. Son volume de jeu est juste impressionnant."

Mais alors, quel pourrait bien être le défaut de notre nouveau lauréat ? "Vous devez savoir que Sylvain est aussi le responsable de la sono dans le vestiaire. Et tous les joueurs s’accordent, ses choix musicaux sont plus que discutables", rit Cyril.

Il faut toutefois l’avouer, partager le terrain avec son frère n’est pas toujours évident. "En tant que capitaine, Sylvain trouve toujours les bons mots positifs envers mes coéquipiers. Avec moi en revanche, c’est logiquement un peu différent. Il veut toujours que je donne le maximum de moi-même et que j’élève mon niveau de jeu. Parfois, il peut donc y avoir quelques tensions entre nous sur le terrain, mais tout cela s’oublie très vite, et on se charrie beaucoup après les matches."

Lors du prochain exercice, les deux frères évolueront une nouvelle fois côte à côte sur les terrains de P4F. "Mon frère pourrait bien évidemment jouer à un échelon supérieur, mais il a un équilibre de vie privée, sportive et professionnelle auquel il tient. Et puis c’est un compétiteur, il ne partira pas tant qu’il n’aura pas accompli ses objectifs avec nos couleurs", conclut Cyril.

P4F : le classement complet du Ballon d’or

Le vote du correspondant

Fabien Rodriguez (L’avenir Verviers): A. Malmendier (FC Eupen B) 10, S. Charbon (Charneux) 8, M. Dobbelstein (Hombourg B) 6, J. Leruth (Battice B) 4, V. Moray (Herve B) 2.

Le vote des entraîneurs

Clément Weber (Battice B): M. Dobbelstein (Hombourg B) 9, M. Courdier (Cornesse B) 6, V. Moray (Herve B) 3.

Thomas Zegels (Bolland B): J. Simonis (Charneux) 9, M. Dobbelstein (Hombourg B) 6, N. Ouali (U. Limbourg) 3.

Michel Lousberg (Charneux): M. Echchekhar (Soiron) 9, To. Collin (Bolland) 6, N. Antoine (Welkenraedt B) 3.

Raph Van Acker (Cornesse B): A. Malmendier 9, S. Onder 6, Q. Bonaventure 3.

Andy Malmendier (FC Eupen B): C. Delville (Soiron) 9, T. Bertrand (Herve B) 6, J. Simonis (Charneux) 3.

Nicolas Wuidard (Herve B): A. Malmendier (FC Eupen B) 9, S. Meunier (Hombourg B) 6, F. Dorthu (Hombourg B) 3.

Fred Gutkin (Hombourg B): S. Klein (Herve B) 9, S. Charbon (Charneux) 6, V. Moray (Herve B) 3.

Patrick Kosters (Lambermont B): P. Gouem (Trois-Frontières B) 9, R. Thonon (Olne B) 6, A. Lejeune (Battice B) 3.

Alex Sacré (Union Limbourg): A. Malmendier (FC Eupen B) 9, S. Charbon (Charneux) 6, Y. Onder (Herve B) 3.

Steven Singleton (Olne B): A. Malmendier (FC Eupen B) 9, C. Delville (Soiron) 6, P. Kosters (Lambermont B) 3.

Soiron: Y. Onder (Herve B) 9, T. Beckers (Hombourg B) 6, J. Simonis (Charneux) 3.

Serge Desmit (Soumagne B): F. Dorthu (Hombourg B) 9, T. Bertrand (Herve B) 6, S. Charbon (Charneux) 3.

Marc Lekeu (Stembert): A. Malmendier (FC Eupen B) 9, J. Simonis (Charneux) 6, N. Delville (Soiron) 3.

Diamant Halili (Trois-Frontières B): C. Becirovic (FC Eupen B) 9, C. Charbon (Charneux) 6, A. Ridelle (Herve B) 3.

Hassan Bouassam (CS Verviers B): A. Malmendier (FC Eupen B) 9, M. El Harmouchi (Lambermont B) 6, I. Onder (Soiron) 3.

Geoffrey Marette (Welkenraedt B): J. Simonis (Charneux) 9, A. Heudt (Hombourg B) 6, S. Charbon (Charneux) 3.

Classement

110 points: S. Charbon (Charneux)

102 points: A. Malmendier (FC Eupen B)

77 points: J. Simonis (Charneux)

72 points: A. Klinkenberg (FC Eupen B)

66 points: R. Thonon (Olne B)

49 points: J. Leruth (Battice B)

47 points: C. Delville (Soiron)

42 points: L. Bolmain (U. Limbourg)

40 points: To. Collin (Bolland B)

36 points: T. Bertrand (Herve B)

34 points: C. Becirovic (FC Eupen B)

33 points: M. Echchekhar (Soiron)

26 points: A. Nargalic (FC Eupen B)

25 points: S. Onder (Soiron), L. Makaire (Soumagne B)

24 points: B. Detaille (Cornesse B), A. Gillet (Lambermont B)

23 points: V. Moray (Herve B), Y. Onder (Herve B)

22 points: N. Antoine (Welkenraedt B), N. Delville (Soiron), U. Royen (Charneux)

21 points: J. Alonso (Soiron), M. El Harmouchi (Lambermont B), P. Gouem (Trois-Frontières B)

20 points: T. Dewandre (Charneux), L. Micheels (Olne B)

19 points: A. Spirlet (Herve B), N. Couvreur (Trois-Frontières B), F. Dorthu (Hombourg B)

18 points: I. Onder (Soiron), Th. Collin (Bolland B), A. Ernst (Soumagne B)

17 points: A. Dourcy (Bolland B), C. Demal (Cornesse B), N. Ouali (U. Limbourg)

16 points: T. Courtin (Cornesse B), M. Mahamad (CS Verviers B), N. Schoonbroodt (Battice B), A. Cintora (Soiron), N. Forster (FC Eupen B), N. Lemmens (Soiron), A. Heudt (Hombourg B)

15 points: A. Jottard (U. Limbourg), A. Ouali (Stembert), P. Bodson (Herve B), Jé. Chavée (Stembert), P. Bacary Sy (CS Verviers B), A. Elhadarchi (Stembert), J. Gerrekens (Hombourg B), A. Cammarata (U. Limbourg), T. Sistermann (Trois-Frontières B), M. Bonaventure (Herve B)

14 points: M. Lemaire (Herve B), S. Klein (Herve B), J. Chaabane (Lambermont B), P. Lallemand (Soumagne B), A. Celen (Stembert), L. Gristina (Cornesse B), K. Heusschen (Stembert), M. Eelen (Bolland B), M. Hartmann (Trois-Frontières B), A. Lejeune (Battice B)

13 points: M. Courdier (Cornesse B), M. Petit (Welkenraedt B), J. Donnay (Cornesse B), S. Lamberty (Lambermont B), N. Charlier (Battice B), N. Frisschen (Soumagne B), S. Charlier (Bolland B), L. Cloes (Welkenraedt B), C. Vanderheyden (Hombourg B)

12 points: M. Renkens (Hombourg B), E. Rampen (Trois-Frontières B), R. Kamasa (Stembert), V. Naftaniel (Trois-Frontières B), A. Miraglia (Bolland B), H. Kherchouch (Lambermont B), J. Hendrick (Stembert), M. Sastre (Cornesse B), Z. Ouali (Stembert), K. Musse (CS Verviers B), A. Bragard (Charneux), J. Luparello (Bolland B), B. Dalakov (CS Verviers B), R. Colyn (Charneux), M. Vervier (Herve B)

11 points: Y. Grétry (Lambermont B), T. Calabrese (Soumagne B), P. Stassen (Hombourg B), L. Vanderstraeten (Battice B), M. Marchese (Charneux), A. Gerrekens (Trois-Frontières B), A. Ridelle (Herve B), V. Monnard (U. Limbourg), M. Leisten (Trois-Frontières B), G. Close (Welkenraedt B), P. Jacquemotte (U. Limbourg), C. Charbon (Charneux), G. Lucassen (Charneux), T. Billen (Battice B)

10 points: M. Mornar (Bolland B), R. Gouem (Trois-Frontières B), N. Denis (Welkenraedt B), S. Houben (Charneux), D. Piedboeuf (Soiron), O. Luqman (CS Verviers B), R. Durbut (Battice B), B. Meniger (Stembert), S. Dohm (Welkenraedt B), L. Gravante (Soumagne B), L. Mathurin (Bolland B), L. Dorr (Trois-Frontières B), T. Moukrime (Lambermont B), G. Debouny (Welkenraedt B), T. Godart (Cornesse B)

9 points: L. Lincé (U. Limbourg), J.-M. Wouters (Stembert), S. Hozjan (Soumagne B), S. Leonard (Cornesse B), A. Zararsiz (CS Verviers B), G. Doelen (Hombourg B), N. Gülpen (Herve B), M. Thiry (Olne B), G. Cannella (Olne B), K. Metin (Stembert), N. Hougrand (Battice B), G. Huysmans (Lambermont B), D. Camara (CS Verviers B), G. Fossion (Battice B)

8 points: Y. Fabian (FC Eupen B), O. Van Deyck (U. Limbourg), T. Beckers (Olne B), Q. Bonaventure (Herve B), J. Lejeune (Hombourg B), T. Desmet (Soumagne B), A. Sacré (Olne B), P. Kosters (Lambermont B), W. Saei (Union Limbourg), M. Voncken (Trois-Frontières B), G. Alahmad (CS Verviers B), K. Ceylan (CS Verviers B), K. Reale (CS Verviers B), N. Sutera (Battice B), I. Alzeno (CS Verviers B), B. Donnay (Cornesse B), J. Delheusy (Bolland B), N. Belboom (Hombourg B), G. Fohn (Bolland B), A. Bouassem (CS Verviers B), H. Leroy (Olne B), S. Beckers (Hombourg B)

7 points: Bra. Berger (Stembert), C. Degee (Hombourg B), C. Bieleu (Hombourg B), K. El Hajjaji (Lambermont B), Z. Elfilali (Herve B), M. Beuken (Hombourg B), R. Simonis (Welkenraedt B), T. Denoël (Hombourg B), L. Jaspar (Welkenraedt B), V. Vicqueray (Soiron), A. El Ibrahimi (Stembert), M. Robert (Welkenraedt B), A. Luthen (Soumagne B), L. Ordonnez (FC Eupen B), S. Mertens (FC Eupen B), A. Sintora (Soiron), M. Janssens (Hombourg B), L. Burnay (Lambermont B)

6 points: A. Servais (Herve B), S. Albert (U. Limbourg), L. Omar (CS Verviers B), R. Héroufosse (Cornesse B), L. Laberger (FC Eupen B), F. Colling (Welkenraedt B), A. Grignard (Olne B), M. Volders (Olne B), T. Godart (Soiron), G. Calafato (U. Limbourg), V. Brixhe (Lambermont B), E. Larue (Trois-Frontières B), S. Deflandre (Cornesse B), M. Pravata (Soumagne B), R. Thissen (Cornesse B), T. Beckers (Hombourg B), R. Peerboom (Charneux), N. Doudelet (Stembert), M. Dessart (U. Limbourg), P. Renkens (Hombourg B), A. Halkin (Cornesse B), S. Meunier (Hombourg B)

5 points: C. Georgin (Welkenraedt B), R. Ruelle (FC Eupen B), J. Bultot (Soiron), L. Hagelstein (Trois-Frontières B), M. Steyat (CS Verviers B), G. Petit (Welkenraedt B), G. Canella (Olne B), J. Derecogne (U. Limbourg), T. Hahn (Bolland B), M. Jemuovik (Soumagne B), B. Caspar (U. Limbourg), B. Bah (Lambermont B), A. Gillard (Olne B), A. Martin (Hombourg B), N. Claessens (Herve B), Y. Crahay (U. Limbourg), H. Bouassam (CS Verviers B), M. Mohamed (CS Verviers B), X. Quickels (Soiron)

4 points: N. Spits (Battice B), K. Demarets (Hombourg B), M. Muhyadin (CS Verviers B), A. Collin (Soiron), G. Al Ahmad (CS Verviers B), R. Michel (FC Eupen B), T. Dethier (Herve B), A. Pesser (Charneux), Y. El Fezzaoui (U. Limbourg), H. Lehane (Bolland B), O. Kourir (Lambermont B), A. Naoussi (Lambermont B), M. Scheffer (Charneux), Y. Lohay (CS Verviers B), R. Delhez (Bolland B), C. Vronen (FC Eupen B), M. Nalbou (Lambermont B), P. Dias (Olne B), L. Rasquinet (Battice B), C. Niessen (Trois-Frontières B), A. Gouram (Lambermont B), F. Closset (Bolland B), T. Ropet (Cornesse B), M. Müller (FC Eupen B), L. Petit (U. Limbourg), N. Simonis (Charneux), A. Golaire (Soumagne B), F. Prickartz (U. Limbourg), D. Garcia (Lambermont B)

3 points: A. Solitro (Bolland B), T. Cormann (FC Eupen B), Y. Afonso (Stembert), N. Stravi (Lambermont B), I. Deville (Trois-Frontières B), M. Boukkalkoul (Lambermont B), W. Kirch (Welkenraedt B), A. Beuken (Welkenraedt B), T. Schnackers (Hombourg B), T. De Hey (Charneux), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), T. Wydooghe (Cornesse B), A. Lemal (Herve B), G. Presti (Olne B), Ju. Chavée (Stembert), R. Schmetz (Welkenraedt B), M. Habets (Hombourg B), J. Falzone (Lambermont B), R. Avenia (Herve B), A. Taiymi (Stembert), L. Wynants (Battice B), Y. El Khadimi (Lambermont B), A. Brandt (Trois-Frontières B), T. Bettonville (Battice B), T. Heyndels (Soiron), J. Keto Zitalu (CS Verviers B), L. Weinberg (FC Eupen B), Zteyat (CS Verviers B), P. Eelen (Bolland B), Husting (Trois-Frontières B), Jacquinet (Battice B), W. Mazys (Battice B), N. Neuprez (Olne B), R. Doome (Battice B), T. Duizings (Bolland B), T. Schmitz (Hombourg B), N. Monnard (U. Limbourg), T. Simonet (Soiron), Th. Beckers GK (Hombourg B), A. Strouven (Battice B), S. Mathieu (Herve B), N. Cremer (Trois-Frontières B)

2 points: N. Mirisola (Hombourg B), T. Parmentier (Battice B), J. Nyssen (Hombourg B), J. Colling (Welkenraedt B), A. Moussa (CS Verviers B), J. Rompen (Welkenraedt B), G. Kevelaer (Bolland B), L. Marbaise (FC Eupen B), Q. Dewez (Olne B), N. Lemmans (Soiron), Q. Dehesselles (U. Limbourg), P. Volgaire (Soumagne B), L. Rozein (FC Eupen B), Bry. Berger (Stembert), J. Fassotte (Soiron), D. Lorgnet (Olne B), N. Hissel (Hombourg B), M. Sutera (Olne B), M. Kichouh (Stembert), M. Lenz (Cornesse B), G. Velghe (Soumagne B), S. Radermecker (Trois-Frontières B), Schonbrodt (Hombourg B), Teheux (Soumagne B), A. Pierre (Soumagne B), D. Knott (FC Eupen B), S. Janclaes (Trois-Frontières B), R. Decoeur (Bolland B), C. Gillard (Olne B), A. Romedenne (Welkenraedt B), C. Daumen (FC Eupen B), M. Emontspool (Trois-Frontières B), C. Lesecque (Olne B), L. Henrard (Olne B), M. Channani (Stembert), R. Smets (Herve B)

1 point: C. Reinertz (U. Limbourg), R. Theunissen (Olne B), C. Nissen (Trois-Frontières B), A. Simon (Bolland B), J. Davila Nogales (Herve B), C. Maknoun (Lambermont B), N. Braine (Soumagne B), B. Jottard (U. Limbourg), J. Roncaglia (Soumagne B), S. Cacciatore (Welkenraedt B), C. Ernst (Charneux), M. Akhamlich (Lambermont B), T. Leduc (Olne B), M. Mahy (Welkenraedt B), W. Anton (Soiron), B. Desmet (Soumagne B), G. Germis (Charneux), L. Pirotte (Herve B), X. Bouché (Stembert), T. Kockart (Charneux), F. Hick (Herve B), R. Schmuck (Welkenraedt B), M. Derkenne (Olne B), J. Havet (Welkenraedt B), G. Reinertz (Hombourg B), C. Wattieau (Trois-Frontières B), E. Ajdarparsic (FC Eupen B), W. Musasi (Welkenraedt B), A. Bensouna (Soumagne B), K. Dube (Olne B), J. Vielfont (Soumagne B), S. Dethier (Herve B), A. Gendebien (Olne B), A. Abdullahi (CS Verviers B), N. Demonceau (Charneux), B. Charlier (Soumagne B), Smets (Herve B), Lesceque (Olne B), El Khayari (Lambermont B), Cordier (Cornesse B), C. Nyssen (Trois-Frontières B), S. Hoss (Trois-Frontières B), G. Talmasse (Bolland B), V. Materne (Herve B), M. Gillet (Bolland B), M. Lejeune (Cornesse B), J. Homburg (Olne B), S. Robert (Olne B), L. Pierre (Herve B), A. Mattelet (Trois-Frontières B), M. Bauwens (Cornesse B), D. Rosengarten (FC Eupen B), F. Klenkenberg (Welkenraedt B), B. Neumann (FC Eupen B), L. Englebert (Battice B), J. Steyat (CS Verviers B), D. Halili (Trois-Frontières B).

Le classement complet des buteurs

40 buts: A. Malmendier (FC Eupen B)

30 buts: J. Simonis (Charneux)

27 buts: C. Delville (Soiron)

20 buts: P. Renkens (Hombourg B)

19 buts: C. Vronen (FC Eupen B)

15 buts: L. Bolmain (U. Limbourg), M. Echchekhar (Soiron), G. Close (Welkenraedt B)

13 buts: A. Lejeune (Battice B)

12 buts: S. Klein (Herve B), S. Onder (Soiron), K. Ceylan (CS Verviers B)

11 buts: M. Petit (Welkenraedt B), J. Gerrekens (Hombourg B), G. Doelen (Hombourg B), N. Antoine (Welkenraedt B), K. Metin (Stembert)

10 buts: E. Rampen (Trois-Frontières B), W. Saei (U. Limbourg), M. Beuken (Hombourg B), M. Eelen (Bolland B)

9 buts: M. Mahamad (CS Verviers B), S. Charbon (Charneux), A. Cammarata (U. Limbourg), P. Stassen (Hombourg B), L. Dorr (Trois-Frontières B)

8 buts: L. Laberger (FC Eupen B), T. Denoël (Hombourg B), Y. Onder (Herve B), C. Charbon (Charneux), M. Müller (FC Eupen B), S. Mertens (FC Eupen B), N. Ouali (U. Limbourg), M. Hartmann (Trois-Frontières B), C. Bieleu (Hombourg B)

7 buts: C. Georgin (Welkenraedt B), T. Ropet (Cornesse B), J. Alonso (Soiron), C. Laschet (FC Eupen B), Y. Fabian (FC Eupen B), R. Durbut (Battice B), B. Bah (Lambermont B), O. Luqman (CS Verviers B), C. Becirovic (FC Eupen B), T. Sistermann (Trois-Frontières B), M. Dessart (U. Limbourg), G. Fohn (Bolland B)

6 buts: N. Spits (Battice B), M. Bonaventure (Herve B), A. Ouali (Stembert), A. Pesser (Charneux), Ju. Chavée (Stembert), Z. Elfilali (Herve B), S. Hozjan (Soumagne B), G. Petit (Welkenraedt B), T. Beckers (Hombourg B), P. Bodson (Herve B), N. Couvreur (Trois-Frontières B), L. Mathurin (Bolland B)

5 buts: N. Mirisola (Hombourg B), M. Courdier (Cornesse B), M. Lemaire (Herve B), P. Gouem (Trois-Frontières B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), L. Lincé (U. Limbourg), N. Simonis (Charneux), A. Fossion (Battice B), C. Demal (Cornesse B), H. Kherchouch (Lambermont B), M. Leisten (Trois-Frontières B), N. Schoonbroodt (Battice B), V. Monnard (U. Limbourg), A. Vroomen (FC Eupen B), A. Bragard (Charneux), S. Houben (Charneux), A. Ernst (Soumagne B), M. Dobbelstein (Hombourg B), D. Piedboeuf (Soiron), T. Beckers (Olne B), A. Luparello (Bolland B), T. Courtin (Cornesse B), R. Colyn (Charneux), A. Musse (CS Verviers B), A. Nargalic (FC Eupen B)

4 buts: L. Vanderstraeten (Battice B), T. Calabrese (Soumagne B), E. Larue (Trois-Frontières B), U. Royen (Charneux), R. Schmetz (Welkenraedt B), N. Xhonneux (Bolland B), D. Halili (Trois-Frontières B), A. Zararsiz (CS Verviers B), J. Chaabane (Lambermont B), N. Delville (Soiron), J.-M. Wouters (Stembert), Y. El Khadimi (Lambermont B), T. Godart (Cornesse B), R. Smets (Herve B), A. Halkin (Cornesse B)

3 buts: L. Burnay (Lambermont B), L. Botterman (Bolland B), N. Crahay (Battice B), N. Denis (Welkenraedt B), A. Krafft (FC Eupen B), D. Knott (FC Eupen B), P. Bacary Sy (CS Verviers B), T. Billen (Battice B), J. Vanderstraeten (Battice B), A. Servais (Herve B), J. Bultot (Soiron), J. Bressani (Herve B), G. Kevelaer (Bolland B), R. Michel (FC Eupen B), Y. El Hajjaji (CS Verviers B), N. Claessens (Herve B), H. Lehane (Bolland B), M. Sutera (Olne B), T. Dethier (Herve B), L. Tonkovic (FC Eupen B), G. Lucassen (Charneux), A. Heudt (Hombourg B), S. Dohm (Welkenraedt B), B. Detaille (Cornesse B), G. Fossion (Battice B), M. El Harmouchi (Lambermont B), B. Meniger (Stembert), Y. Grétry (Lambermont B), M. Bauwens (Cornesse B), Q. Bonaventure (Herve B), M. El Khayari (Lambermont B), N. Demonceau (Charneux), L. Gristina (Cornesse B), C. Daumen (FC Eupen B), H. Bouassam (CS Verviers B)

2 buts: T. Ledain (Bolland B), L. Omar (CS Verviers B), C. Vita (CS Verviers B), C. Reinertz (U. Limbourg), I. Onder (Soiron), M. Bonboire (Soiron), Bry. Berger (Stembert), I. Deville (Trois-Frontières B), C. Lesecque (Olne B), G. Reinertz (Hombourg B), P. Kosters (Lambermont B), A. Beuken (Welkenraedt B), N. Gülpen (Herve B), T. Leduc (Olne B), A. Sacré (Olne B), A. Lembaraa (Lambermont B), R. Gouem (Trois-Frontières B), L. Hagelstein (Trois-Frontières B), G.Delclisard (Battice B), A. Martin (Hombourg B), M. Jemuovik (Soumagne B), A. Naoussi (Lambermont B), A. Lemal (Herve B), G. Germis (Charneux), G. Cannella (Olne B), C. Vanderheyden (Hombourg B), G. Debouny (Welkenraedt B), K. Reale (CS Verviers B), T. Wydooghe (Cornesse B), L. Weinberg (FC Eupen B), A. Klinkenberg (FC Eupen B), F. Dorthu (Hombourg B), M. Robert (Welkenraedt B), N. Sutera (Battice B), A. Gouram (Lambermont B), K. Dadjo (U. Limbourg), J. Fors (Charneux), N. Hissel (Hombourg B), L. Dourcy (Olne B), M. Kichouh (Stembert), J. Vielfont (Soumagne B), L. Micheels (Olne B), D. Camara (CS Verviers B), K. El Hajjaji (Lambermont B), M. Sastre (Cornesse B), A. Spirlet (Herve B), El Fezzaoui (U. Limbourg), A. Marchal (Battice B), M. Grossart (Welkenraedt B), M. Volders (Olne B), C. Gillard (Olne B), M. Kauth (FC Eupen B), T. Dewandre (Charneux), T. Moukrime (Lambermont B), L. Rasquinet (Battice B), I. Alzeno (CS Verviers B), H. Leroy (Olne B), M. Channani (Stembert)

1 but: A. Volpe (Lambermont B), J. Pohlen (FC Eupen B), B. Neumann (FC Eupen B), T. Godart (Soiron), Q. Schmetz (CS Verviers B), A. Simon (Bolland B), A. Rexhepi (Olne B), T. Douard (Herve B), J. Roncaglio (Soumagne B), J. Fumagalli (FC Eupen B), J. Rompen (Welkenraedt B), N. Charlier (Battice B), M. Vervier (Herve B), Th. Collin (Bolland B), B. Moreau (Cornesse B), K. Kerrens (Lambermont B), M. Aanounou (Lambermont B), Z. Benlahbib (FC Eupen B), G. Hogge (Bolland B), A. Miraglia (Bolland B), A. Sararsiz (CS Verviers B), T. Bertrand (Herve B), Z. Ouali (Stembert), Q. Verhust (Herve B), M. Mornar (Bolland B), J. Deckers (Battice B), M. Scheffer (Charneux), X. Bouché (Stembert), C. Wintgens (Herve B), N. Monnard (U. Limbourg), L. Jaspar (Welkenraedt B), A. Lembaraa (Lambermont B), T. Hahn (Bolland B), T. Lousberg (Bolland B), M. Derkenne (Olne B), E. Ajdarpasic (FC Eupen B), F. Pottier (Bolland B), O. El Hajjaji (U. Limbourg), J. Pinckaers (Welkenraedt B), J. Colling (Welkenraedt B), B. Hick (Hombourg B), A. Greisbach (Trois-Frontières B), J. Hendrick (Stembert), Bensouna (Herve B), A. De La Cruz (Herve B), R. Lambert (Bolland B), J. Jurcaba (Charneux), C. Ernst (Charneux), R. Schmuck (Welkenraedt B), S. Lamberty (Lambermont B), A. Collin (Soiron), M. Godart (Soiron), W. Musasi (Welkenraedt B), L. Ordonnez (FC Eupen B), L. Englebert (Battice B), A. Ridelle (Herve B), Y. Teheux (Soumagne B), A. Jottard (U. Limbourg), J. Derecogne (U. Limbourg), R. Simonis (Welkenraedt B), N. Forster (FC Eupen B), M. Wets (Hombourg B), R. Peerboom (Charneux), Y. Afonso (Stembert), A. Elhadarchi (Stembert), R. Decoeur (Bolland B), M. Barbette (Lambermont B), L. Petit (U. Limbourg), N. Belboom (Hombourg B), J. Keto Zitalu (CS Verviers B), L. Bayard (Hombourg B), O. Kourir (Lambermont B), L. Gravante (Soumagne B), Q. Dehesselles (U. Limbourg), J. Donnay (Cornesse B), N. Frisschen (Soumagne B), M. Emontspohl (Trois-Frontières B), A. Mattelet (Trois-Frontières B), T. Schmitz (Hombourg B), B. Houbiers (Welkenraedt B), T. Heyndels (Soiron), N. Doudelet (Stembert), J. Nsumbu (FC Eupen B), M. Lhoest (Bolland B), A. Polizzi (Soumagne B), J. Donnay (Cornesse B), S. Mathieu (Herve B), K. Demarets (Hombourg B), C. Schonbrodt (Hombourg B), O. Kilouli (CS Verviers B), A. Sacré (U. Limbourg)