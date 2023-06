"On doit viser les play-off 2" estime le nouveau milieu de terrain d’Eupen Kevin Möhwald

Ce mardi, le nouveau Panda a fait face à la presse à l’occasion de sa présentation officielle. Voici ce qu’il faut en retenir.

Sur la fin de son aventure à Berlin: "Je n’étais pas satisfait de ma situation à Berlin – c’était le point le plus important. Je ne jouais plus. Comme je suis dans la force de l’âge, j’ai rapidement décidé qu’il fallait tenter autre chose. Je veux à nouveau faire mes preuves, montrer ce que je sais faire sur le terrain et aider l’équipe."

Sur sa signature à Eupen: "Eupen m’a convaincu. Et j’ai déjà travaillé avec Florian Kohfeldt (NDLR: le nouvel entraîneur allemand d’Eupen) par le passé (NDLR: au Werder Brême). Mais si je suis à Eupen, ce n’est pas uniquement en raison de l’entraîneur, c’est plutôt l’ensemble du club et tout ce qui est encore prévu ici qui m’ont convaincu."

Sur ses objectifs avec l’AS: "Nous voulons clairement atteindre les places sept à douze et également faire partie du groupe de play-off. En fait, on peut dire que nous voulons jouer pour quelque chose et non contre quelque chose. Je suis quelqu’un d’ambitieux."

Sur ce qu’il sait du championnat belge: "C’est une compétition de qualité que l’on cite juste après les plus grands championnats. Avec des clubs comme le Standard de Liège, Anderlecht, Genk, Bruges, Saint-Gilloise ou Anvers, il y a beaucoup d’équipes qui jouent régulièrement un rôle dans les compétitions européennes. J’ai moi-même joué l’année dernière avec Union Berlin contre Union Saint-Gilloise. Tout le monde a vu qu’il y avait de la qualité. Et puis, moi, j’ai toujours voulu jouer un jour à l’étranger pour vivre une autre expérience. Le timing était bon et l’offre d’Eupen correspondait à ce que je voulais."

Sur son état de forme: "Je suis en pleine forme et j’ai participé à toutes les séances d’entraînement. Avec les minutes de jeu, je retrouverai rapidement une certaine assurance dans mon jeu."