Victorieux au tournoi de Thimister, le Verviétois Anthony Grégoire a envie "de remonter en Messieurs 1 et m’y installer"

Avec ce premier set en poche, le Verviétois a voulu enchaîner pour ne pas laisser son adversaire revenir dans la partie. "Il ne fallait pas que je le laisse respirer, donc je me suis assez vite envolé pour mener 5-0", poursuit-il. Malgré un léger sursaut du Liégeois, Anthony Grégoire a conclu sans trop de difficulté pour remporter cette finale. "Je tire un bon bilan de cette semaine. Je n’ai pas disputé mon premier match car mon adversaire a scratché. En quart, j’étais face à un jeune qui disputait son premier tournoi en Messieurs 2. Puis j’avais de bonnes sensations pour les deux derniers matches. Quand j’arrive à faire peu de fautes tout en étant agressif, je pense que je tiens un bon niveau", indique-t-il.

Grâce à sa bonne saison, le Verviétois espère remonter de classement pour disputer davantage de tournois en Messieurs 1. "Avec la nouvelle réforme et en ayant moins joué la saison passée, je suis assez logiquement descendu. Ici, je me suis dit que j’allais jouer un peu plus en Messieurs 2, même si je me marie cette année et qu’il faudra aussi gérer cela, mais je pense que c’est jouable. J’ai réalisé de bons interclubs et en couplant avec quelques bons résultats maintenant, je pense que je peux remonter B-15.1. Cela fait douze ans que je fais l’ascenseur mais j’ai envie de m’installer dans la durée en Messieurs 1", conclut Anthony.

"Le rythme commence à venir"

En face, son adversaire a tout donné, en vain. "Je m’attendais à ce que ce soit difficile. Même s’il passe un peu à côté de son début de premier set, il revient dans le coup puis c’est solide et accroché et il remporte le tie-break. Puis il s’envole dans le deuxième set en jouant plus agressif", résume Xavier Bruwier, satisfait de sa saison jusqu’à présent. "Les interclubs se sont pas mal passés, le rythme commence à venir et c’était un bon tournoi", indique le vaincu du jour.