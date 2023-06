"Quel avenir pour le foot à Limbourg ?" Voici ce que la Ville, Goé et l’Union Limbourg en disent

Après de multiples négociations, l’échevin des Sports Stephen Bolmain tire un constat d’échec. "Sous l’égide de la Ville de Limbourg, un cycle de négociations vient de se conclure entre l’Union Limbourg et le RFC Goé. L’objectif de la Ville de Limbourg est, depuis de nombreuses années, de rassembler les équipes de jeunes des deux clubs et de doter ce rassemblement d’infrastructures nouvelles et modernes. À notre plus grand regret, nous sommes forcés de constater l’échec de ces négociations, les clubs ne parvenant pas à s’entendre et à avancer vers une structure commune. En 2023, alors que de nombreux clubs font le pari d’un rapprochement, nous déplorons cette situation qui met en difficulté l’avenir du foot sur notre commune", explique l’échevin, par communiqué.

La Ville en appelle "au bon sens"

La Ville de Limbourg défend actuellement un projet de relocalisation des infrastructures foot à l’arrière de la plaine de jeux Odon Pierard. "Trois terrains, un espace de jeu pour les jeunes, un nouveau bâtiment, un parking sont prévus à cet endroit pour un montant de 3.700.000€ subventionnés en partie par Infrasports", précise-t-il.

Mais sans projet sportif fort entre les deux clubs, le projet risque très fort de ne pas se concrétiser. "Alors que les clubs sont prévenus depuis 2021 que les sites de l’UED et de Vesdray ne pourront à termes plus être utilisés de façon à permettre des réaménagements anti-inondations, nous comprenons difficilement comment ceux-ci n’arrivent pas à se mettre d’accord pour défendre un projet sportif commun dans des infrastructures, nouvelles, communes", regrette Stephen Bolmain, qui en appelle au bon sens des dirigeants des deux clubs. "La création d’une académie des jeunes permettant un encadrement de qualité dans des infrastructures de qualité doit être une priorité. Les identités de village sont certainement importantes, mais elles ne doivent pas hypothéquer l’avenir des clubs."

La porte reste "grande ouverte" à l’Union Limbourg

Pour rappel, l’UE Dolhain et le FC Dolhain ont fusionné en 2013, mais Goé avait refusé de s’y joindre. Au niveau des jeunes, l’Union Limbourg travaille en partenariat avec Baelen, sous l’appellation de Vesdre Foot Académie. De son côté, Goé a noué des liens avec les jeunes de Jalhay.

À l’Union Limbourg, le président Marc Schyns regrette cet échec des négociations. "C’est Goé qui ne veut pas de ce rapprochement. Or, s’il ne se fait pas, il n’y aura pas de nouveau projet. Nous, nous sommes d’accord pour tout, même perdre nos couleurs. On souhaiterait une seule chose: garder notre matricule", résume-t-il, chargeant aussi un peu la Ville au passage. "Il y a sûrement des erreurs de notre part aussi, mais je pense que la Ville devrait obliger les deux clubs à se rapprocher, comme cela s’est fait à Welkenraedt il y a quelques années. En tout cas, la porte est toujours grande ouverte de notre côté", assure Marc Schyns.

Goé : "Pas maintenant"

À Goé, la donne est très claire : on ne veut pas de se rapprochement maintenant. "On n’a absolument rien contre l’Union Limbourg mais ce n’est pas du tout notre priorité pour le moment. On vient de réintégrer nos installations suite aux inondations et on se sent bien là. En plus, on vient de renouveler notre bail pour au moins trois ans", explique le président Gaëtan Lemmens. "Peut-être que dans trois ans, la Commune nous dira qu’elle ne veut pas le renouveler mais en attendant on se sent bien chez nous. Dans le nouveau projet, il y aura trois terrains, ce ne sera pas suffisant pour caser tout le monde. Ce qui veut dire qu’il faudra sans doute garder les terrains, à Goé. Du coup, autant rester ici", argumente Gaëtan Lemmens, qui ne ferme pas la porte définitivement, mais ne veut pas franchir le pas maintenant. "Sans oublier que Limbourg a lancé la Vesdre Foot Académie avec Baelen. De notre côté, nous sommes avec Jalhay au niveau des jeunes et il n’est pas question de les laisser tomber", conclut le président goétois.

Voilà qui ne fait pas les affaires de la Ville de Limbourg, qui a bien des difficultés à concilier les deux points de vue.