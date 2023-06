Des travaux en urgence et un nouveau juge-arbitre au tennis de Thimister

Philippe Nizet, le juge-arbitre du tournoi du TC Thimister depuis de nombreuses années, ayant décidé de faire un pas de côté, c’est Daniel Dutoit qui sera amené à le remplacer, avec Grégory Mager. "Philippe est toujours là mais plutôt dans un rôle de l’ombre. Il donne toujours un coup de main et des conseils avisés même s’il a décidé de prendre du recul et sa retraite comme juge-arbitre", explique Daniel Dutoit. "Nous sommes deux du club, Grégory Mager et moi-même, à avoir décidé de passer les cours de juge-arbitre. Ici, nous étions en stage dix jours et tout s’est bien passé. On a réussi et on pourra désormais le faire de manière autonome sans juge-arbitre officiel comme cela a été le cas cette fois pour chapeauter notre grande première", poursuit-il.