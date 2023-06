Des 24 Heures de Spa et une parade au centre sans le pilote Bertrand Baguette

Il n’en sera pas autrement ce mercredi en fin d’après-midi. Malgré des travaux entre La Sauvenière et la cité thermale la tradition a pu être maintenue pour tous les passionnés de sport automobile, mais pas seulement. Une fois de plus, on risque de devoir jouer des coudes peu après dix heures pour approcher les septante et une autos attendues au départ de la plus grande course au monde réservée aux seules GT. Ce sera également l’occasion de rencontrer ces chevaliers des temps modernes dont bien sûr Valentino Rossi qui est engagé au volant d’une BMW M4 alignée par l’équipe WRT chère à Vincent Vosse. L’ancien pilote moto y retrouvera Charles Weerts, notre seul pilote régional présent au départ cette année. Elle est loin l’époque où le double tour d’horloge ardennais était la course à ne pas manquer pour les pilotes de chez nous. Ce n’est pas Bertrand Baguette, l’un des grands absents de cette septante-cinquième édition qui nous dira le contraire. Nombreux avaient été ses supporters à espérer que le Clermontois serait au volant d’une GT3 ce week-end. D’autant que la longue interruption dans le championnat Super GT au Japon constituait une belle opportunité, même si Nissan ne figure pas parmi les marques présentes.

"J’ai préféré renoncer"

"J’ai effectivement eu plusieurs contacts, d’autant qu’il y avait moyen de pouvoir monter une belle opération", nous a-t-il confié en ce début de semaine. "Mais avec mon statut de pilote platinium huit voitures seulement étaient susceptibles de pouvoir m’accueillir. Finalement, j’ai préféré renoncer à être au départ que d’intégrer une équipe dans un contexte qui n’aurait pas été top."

C’est donc en "civil" que l’on risque de croiser Bertrand Baguette ce mercredi au centre de Spa avant de le retrouver en spectateur attentif dès le lendemain dans les paddocks francorchamptois. Probablement avec un petit pincement au cœur, car il ne fait pas mystère que les 24 Heures de Spa restent une de ses épreuves favorites et pas seulement parce qu’elle se dispute à la maison.