Mickaël Lanckohr (Honsfeld), Ballon d’or de P3D: voici sa réaction, celle de Mehdi Zinoune et le classement final

Enchanté de recevoir ce trophée individuel, Mickaël Lanckohr n’oublie pas de remercier ses équipiers et le dédie à ses proches. "Cela vient un peu récompenser ma petite carrière. J’ai débuté en équipe première à 16 ans avec des entraîneurs comme Guy Denis et Hubert Kummeler, c’était il y a déjà bien longtemps. Depuis, je joue généralement entre 28 et 30 matches par saison, cela souligne ma régularité. Je dédie ce prix à mon papa qui m’a toujours suivi au foot mais aussi à ma compagne, Céline. Si elle n’était pas là pour s’occuper de nos petites Jade et Ines, il ne serait pas possible d’être au foot trois fois par semaine. Je dois aussi remercier l’équipe mais aussi tous les bénévoles du club de Honsfeld."

Dimanches en famille

Ce responsable de l’expédition dans l’alimentaire est comme chez lui à Honsfeld, il est même devenu le capitaine de l’équipe la saison dernière. "C’est une fierté, cela n’a pas dû arriver souvent qu’un transfert porte le brassard. J’étais vice-capitaine la saison dernière jusqu’à la blessure de Daniel Henkes. J’avais dit à mon entraîneur Pascal Jost que je pouvais laisser la place à un autre mais il m’a dit que j’avais de la prestance sur le terrain et que c’était pour ça qu’il me voyait comme capitaine."

Avant de retrouver la P2 ( "avec le HSV j’ai connu deux descentes en P3 mais aussi deux remontées dans la foulée"), Micka profite des dimanches en famille. "J’aime passer mon temps libre à la maison avec ma compagne et mes deux filles. On profite de ces quelques dimanches sans foot pour faire des activités en famille."

Mehdi Zinoune: "Micka est un capitaine exemplaire"

Mehdi Zinoune parle de Mickaël Lanckohr: "Ce n’est pas celui qui parle beaucoup sur le terrain mais plutôt celui qui montre la voie à suivre". ©Eda Eric Muller Photographie

Équipier de notre Ballon d’or Mickaël Lanckohr à Honsfeld, Mehdi Zinoune était très content pour son ami. "On a joué ensemble à Butgenbach lors de la saison 2015-2016 avant de se retrouver à Honsfeld, explique l’offensif du HSV. C’est d’ailleurs lui qui avait soufflé mon nom au club. On faisait les trajets à quatre avec Nicolas Donnay et Jason Conrad, ça crée évidemment des affinités. Par le passé, il n’était déjà pas passé très loin de remporter le prix et sa victoire est vraiment méritée. Mickaël est toujours très régulier, il ne fait pratiquement jamais un mauvais match. En plus, cette saison, il a inscrit 9 buts et ce n’est pas mal du tout pour quelqu’un qui évolue en tant que défenseur central ou comme médian défensif. C’est un capitaine exemplaire, pas celui qui parle beaucoup sur le terrain mais plutôt celui qui montre la voie à suivre sur la pelouse et qui est une véritable crème en dehors."

Alors que Mickaël Lanckohr est réputé pour son jeu de tête (c’est souvent sur les phases arrêtées offensives qu’il inscrit ses buts), Mehdi Zinoune se souvient d’un épisode où cela s’est avéré assez… douloureux. "Je ne sais plus contre qui, il a pris un coup de poing sur le nez de la part du gardien adverse lors d’un duel aérien. Sonné, il saignait pas mal et était resté un moment à terre puis sur la touche avant de reprendre part au jeu. Sur l’action suivante, il veut reprendre de la tête un bon centre et le cuir atterrit sur son nez. Pour la deuxième fois, il était en sang. Le mardi suivant, nous participions à un jeu durant l’entraînement. Il fallait se passer le ballon avec les mains et marquer de la tête. Pas de chance pour lui, il a pris deux fois la balle en pleine face. Il n’a pas dû oublier cette histoire, son nez était bien arrangé."

P3D : le classement complet du Ballon d’or

Le vote du correspondant

Stany Peremans (correspondant P3D): Dan. Henkes (Honsfeld) 10, Kessler (Butgenbach) 8, Lanckohr (Honsfeld) 6, Musovic (Walhorn) 4, Rogister (Elsaute B) 2.

Le vote des entraîneurs

Geoffrey Foguenne (Baelen): Musovic (Walhorn) 9, Dan. Henkes (Honsfeld) 6, Breuer (Elsaute B) 3.

Ludek Mach (Butgenbach): Wirtzfeld (Elsaute B) 9, Schmitz (Lontzen) 6, Dan. Henkes (Honsfeld) 3.

Jonathan Félix (Cornesse): Kessler (Butgenbach) 9, Njikam (Elsaute B) 6, Dessaucy (Jalhay) 3.

Dejan Botic (Elsaute B): Musovic (Walhorn) 9, Raxhon (Saint-Vith) 6, Ad. Henrard (Xhoffraix) 3.

Michaël Weynand (Elsenborn): Musovic (Walhorn) 9, Lanckohr (Honsfeld) 6, Nito (Butgenbach) 3.

Thierry Polis (Goé): Rogister (Saint-Vith) 9, Langhoor (Walhorn) 6, Pa. Jost (Honsfeld) 3.

Pascal Jost (Honsfeld): Dessaucy (Jalhay) 9, A. Mackels (Elsenborn) 6, Musovic (Walhorn) 3.

Raphaël Sutera (Jalhay): Dan. Henkes (Honsfeld) 9, Rogister (Saint-Vith) 6, T. Mackels (Elsenborn) 3.

Quentin Demollin et Jonathan De Bruyne (Lambermont): Aithmid (Butgenbach) 9, Bouanani (Elsaute B) 6, Schoonbroodt (Saint-Vith) 3.

Simon Braunleder (Lontzen): Dan. Henkes (Honsfeld) 9, Theisen (Butgenbach) 6, Biermans (Saint-Vith) 3.

Tommy Chiragarhula (Saint-Vith): Dan. Henkes (Honsfeld) 9, Lanckohr (Honsfeld) 6, Musovic (Walhorn) 3.

Bruno Herman (Sart B): Lanckohr (Honsfeld) 9, Rogister (Saint-Vith) 6, Rogister (Elsaute B) 3.

Steve Paquay (Spa): Musovic (Walhorn) 9, Dan. Henkes (Honsfeld) 6, Breuer (Elsaute B) 3.

Serge Kessel (SRU Verviers): Dan. Henkes (Honsfeld) 9, Jacinto (Saint-Vith) 6, D’Acquisto (Elsaute B) 3.

Stefano Francini (Walhorn): Dan. Henkes (Honsfeld) 9, Piette (Elsaute B) 6, Kessler (Butgenbach) 3.

Sylvain Henrard (Xhoffraix): T. Simonis (Cornesse) 9, Rogister (Saint-Vith) 6, Dan. Henkes (Honsfeld) 3.

Classement

104 points: Lanckohr (Honsfeld).

95 points: Rogister (Saint-Vith).

87 points: Da. Henkes (Honsfeld).

70 points: Nito (Butgenbach), Musovic (Walhorn).

57 points: Kessler (Butgenbach).

48 points: Quodbach (Goé).

42 points: Dessaucy (Jalhay).

39 points: Donnay (Honsfeld), Schrayen (Jalhay).

38 points: T. Simonis (Cornesse).

33 points: Jacinto (Saint-Vith).

31 points: Courtois (Xhoffraix).

28 points: T. Jost (Butgenbach).

25 points: Bourguignon et Ad. Bruyère (Sart B), Raxhon (Saint-Vith).

24 points: Aithmid (Butgenbach), Hanssen (Elsaute B).

23 points: A. Mackels (Elsenborn), Demoulin (SRU Verviers).

22 points: Rogister (Elsaute B), Klöcker (Walhorn).

21 points: Theisen (Butgenbach), Garroy (Cornesse), D’Acquisto et Njikam (Elsaute B), Kaulmann (Honsfeld), Dupret (SRU Verviers).

20 points: Petit (Baelen), N. Heinen (Elsenborn), Mathieu (SRU Verviers), Zander (Xhoffraix).

19 points: Bodson (Goé), Volpe (Lambermont), Koonen (Lontzen), Fassin (SRU Verviers), Pierry (Xhoffraix).

18 points: Tixhon (Butgenbach), Bormann (Honsfeld), Brandt, Schlinkmann (Lontzen), Jaspar (Spa).

17 points: Lejeune (Cornesse), Bouanani, Breuer et Lecloux (Elsaute B), Comoth (Elsenborn), Mauel et Schmitz (Lontzen), Pirotte (Sart B).

16 points: Mulkin (Saint-Vith), M. Bruyère (Sart B), Schartz et Schmitz (Spa), Passalacqua (SRU Verviers).

15 points: J. Pirnay (Baelen), Lejoly (Cornesse), Wirtzfeld (Elsaute B), Bruels et T. Mackels (Elsenborn), Fierens et Witwrouw (Goé), Biermans (Saint-Vith), Langhoor (Walhorn), Wyaime (Xhoffraix).

14 points: Paulus (Cornesse), Dederichs (Honsfeld), Marques-Robalo (Jalhay), Fassotte (SRU Verviers), Aussems et Herzhoff (Walhorn).

13 points: Y. Heinen (Elsenborn), Conrad (Honsfeld), Emonts-Gast et Paasch (Lontzen), Frère et Reinartz (Saint-Vith), Gagban (Spa), Sabella (SRU Verviers).

12 points: C. Valle Prado (Baelen), Halkin (Cornesse), Hiligsmann et Lejeune (Elsaute B), Wattler (Elsenborn), Zinoune (Honsfeld), Franssen (Jalhay), Caliskan, Cremers, Marino, Letiexhe et Schwanen (Lambermont), Pütters, Schmitz et Schoonbroodt (Saint-Vith), Méant (Sart B), Haugustaine (Spa), Lambertz (Walhorn).

11 points: Denooz et M. Pirnay (Baelen), N. Kohnen (Butgenbach), M. Lenz (Cornesse), Piette et Schreurs (Elsaute B), Blanchy et Denard (Goé), T. Sutera (Jalhay), Waauf (Sart B), Bechoux et Masson (Spa), Hocks (Walhorn), Vanswieten et Woyaffe (Xhoffraix).

10 points: Urbain (Butgenbach), Léonard et Noël (Cornesse), Vandermeulen (Elsaute B), Spee et J. Wiesemes (Elsenborn), Larbuisson, Lejeune et Sondron (Lambermont), (Lambermont), Ant. Bruyère et Hoffmann (Saint-Vith), Kriescher (Walhorn), Blaise et Diffels (Xhoffraix).

9 points: Gustin, Neyken, Sangiovanni, Vanderheyden et Voneche (Baelen), Bastin et Ti. Kistemann (Elsenborn), Peiffer (Honsfeld), C. Lecocq et Ly (Jalhay), Kohn (Saint-Vith), Lejeune et Pirnay (Sart B).

8 points: Eussen (Baelen), Schwanen (Cornesse), Scholl (Elsenborn), Janssen (Goé), R. Jost (Honsfeld), Tefnin et Theisgens (Jalhay), Rosciglione (Lambermont), Groteklaes (Lontzen), Urfels (Saint-Vith), Bassleer et Mathieu (Spa), Loffet et (SRU Verviers), Kocks et Willems (Walhorn).

7 points: Loneux (Baelen), Pierre (Cornesse), Gutkin (Elsaute B), Dederichs (Elsenborn), Heggen, J. Lepaon et Simon (Goé), Fickers et J. Reiners (Honsfeld), Fickers et Mertens (Jalhay), Counotte Custine et Stolsem (Sart B), Ovi (Spa), Meyer (Walhorn).

6 points: Derousseau et M. Pelzer (Baelen), Haas, Kerstges, Legast et Lukebadio (Butgenbach), Jamagne (Cornesse), Avermaete (Goé), Barbette (Lambermont), Bolmain, Pesch et T. Strumphler (Lontzen), Grandjean et Jor. Heindrichs (Spa), N. Paquay (SRU Verviers), Asanaj et Valkenberg (Walhorn), J. Bodarwé, Dandrifosse et Ducomble, Lo. Giet et A. Henrard (Xhoffraix).

5 points: Reinertz et Schumacher (Butgenbach), Moreau et Van Acker (Cornesse), Daukandt (Elsaute B), Herbrand (Elsenborn), Grosjean, Rami, Rox et Sandmeier (Goé), De. Henkes (Honsfeld), Beaujean, Hendrick et Stembert (Jalhay), Boudabza, Brixhe, Moukrime et Ngjele (Lambermont), Franken et Van Weersth (Lontzen), Schmitz (Sart B), Dalkenne, Emonts-Botz et Parmentier (Spa), Guarisio et Vinaimont (SRU Verviers), Laschet (Walhorn), Denis et Li. Giet (Xhoffraix).

4 points: L. Pelzer (Baelen), Servaty (Butgenbach), Maréchal et Schyns (Elsaute B), Bandjutu (Goé), Moutschen (Honsfeld), Simar (Jalhay), M. Boukkalkoul et Naoussi (Lambermont), Jacquemint et Louis (Sart B), Erkens (SRU Verviers), Evertz (Walhorn), Pierre (Xhoffraix).

3 points: Brandt, Henen, Jolly et Struvay (Baelen), Meyer et Thapar (Butgenbach), Frisée et Wadeleux (Cornesse), Ameur, V. Beckers et Tergui (Elsaute B), Gengler, Rauw et Schäfer (Elsenborn), Alario, K. Lepaon et T. Lepaon (Goé), Pa. Jost (Honsfeld), Archambeau et Mister (Jalhay), Chaineux, Kosters et Lembaraa (Lambermont), Antonio Eclesiaste (Lontzen), Drouguet, Evrard et Vandeberg (Sart B), Brisbois (Spa), Maréchal (SRU Verviers), Lefranc et Wieder (Walhorn).

2 points: Collings et Krafft (Baelen), Y. Jost (Butgenbach), Davin (Cornesse), Burelli, Di Nicola, El Abbadi et Lefort (Elsaute B), Vanderthommen et Willems (Goé), A. Henkes, Pe. Jost et Theodor (Honsfeld), Cammarata, Hupperts, Paulus et G. Pottier (Jalhay), S. Boukkalkoul, Curtz et Gristina (Lambermont), Hoenen et Vandermeulen (Lontzen), Annibale (Saint-Vith), Jerme (Sart B), Brundseaux, Chanson, Jamotte et Renard (Spa), Heinen, Laurent et Quinta (SRU Verviers), Reul (Walhorn).

1 point: Baudon, Juchtmans, Noël et Toudy (Baelen), Lejoly et Richter (Butgenbach), Donnay et Rens (Cornesse), Filali (Elsaute B), Pietquin (Goé), M. Colinet (Jalhay), Ermis, Falzone et Louras (Lambermont), Keutgen, Preis et Theissen (Lontzen), Ohles (Saint-Vith), Dothée, Doutrelepont, Gauthy et Gillet (Sart B), Duckers, Farez, Jon. Heindrichs, Parotte et Yuruk (Spa), Boland (SRU Verviers), Bucholz et Ohn (Walhorn), M. Bernard, S. Bodarwé et Neuville (Xhoffraix).

27 buts: Rogister (Saint-Vith).

19 buts: Hanssen (Elsaute B).

17 buts: Nito (Butgenbach).

16 buts: Da. Henkes (Honsfeld).

15 buts: Urbain (Butgenbach).

14 buts: Quodbach (Goé), Volpe (Lambermont), Jacinto (Saint-Vith).

13 buts: Scholl (Elsenborn), Vanswieten (Xhoffraix).

12 buts: Frère (Saint-Vith), Passalacqua (SRU Verviers).

11 buts: Lejoly (Cornesse), Schreurs (Elsaute B), Heggen (Goé), Mulkin (Saint-Vith).

10 buts: Beaujean (Jalhay), Schmitz (Lontzen), Evertz (Walhorn).

9 buts: Halkin (Cornesse), Lanckohr et Zinoune (Honsfeld), Masson (Spa).

8 buts: Kessler (Butgenbach), Bastin (Elsenborn), T. Mackels (Elsenborn), Bodson (Goé), Schrayen (Jalhay), Rosciglione (Lambermont), Koonen (Lontzen), M. Bruyère et Stolsem (Sart B), Klöcker (Walhorn).

7 buts: Garroy (Cornesse), K. Lepaon (Goé), Méant (Sart B), Dupret (SRU Verviers), Musovic (Walhorn), Lo. Giet (Xhoffraix).

6 buts: Sangiovanni (Baelen), Aithmid (Butgenbach), Gutkin et Piette (Elsaute B), Spee (Elsenborn), Peiffer (Honsfeld), Franssen et Mertens (Jalhay), Larbuisson et Letiexhe (Lambermont), Emonts-Gast (Lontzen), Counotte (Sart B), Asanaj (Walhorn), L. Bernard et Dandrifosse (Xhoffraix).

5 buts: Derousseau (Baelen), Legast (Butgenbach), Daukandt, Tergui et Wirtzfeld (Elsaute B), Bruels (Elsenborn), Blanchy (Goé), Evrard (Sart B), Ovi (Spa), Fassin (SRU Verviers), M. Henrard (Xhoffraix).

4 buts: Krafft (Baelen), Reinertz (Butgenbach), Davin, Jamagne et Ma. Lenz (Cornesse), Lefort et Maréchal (Elsaute B), Wattler (Elsenborn), Conrad et C. Jost (Honsfeld), Dessaucy (Jalhay), Mauel et Preis (Lontzen), Boveroux et Hoffmann (Saint-Vith), Brisbois, Chanson, Jor. Heindrichs (Spa), L. Aelens et Guarisio (SRU Verviers), Buchholz et Lambertz (Walhorn).

3 buts: Noël, Petit et Vanderheyden (Baelen), Y. Jost, Lejoly et Meyer (Butgenbach), Lejeune, Moreau, Noël et Wadeleux (Cornesse), Lecloux (Elsaute B), Gengler et Wattler (Elsenborn), Grosjean (Goé), Bormann et Dederichs (Honsfeld), Ly (Jalhay), Ermis, Ngjele et Schwanen (Lambermont), Sedici (Sart B), Formatin, Schmitz et A. Schyns (Spa), Fassotte (SRU Verviers), J. Laschet et Valkenberg (Walhorn), M. Bernard, Neuville, Pierry et Zander (Xhoffraix).

2 buts: Branswyk et Loneux (Baelen), Haas, T. Jost et Servaty (Butgenbach), Frisée (Cornesse), Bouanani, Lejeune et Vandermeulen (Elsaute B), Comoth et Y. Heinen (Elsenborn), Donnay, De. Henkes, Pe. Jost et G. Reiners (Honsfeld), C. Lecocq, Marques Robalo et Tefnin (Jalhay), Marino et Sondron (Lambermont), Franken, Paasch et Quandt (Lontzen), Pütters (Saint-Vith), Ad. Bruyère et Drouguet (Sart B), Duckers et Schartz (Spa), Erkens et Werisse (SRU Verviers), Aussems, Langhoor, Miessen et Willems (Walhorn), Diffels et Wyaime (Xhoffraix).

1 but: Collings, Toudy et Valle Prado (Baelen), Kerstges, Lukebadio et Tixhon (Butgenbach), M. Lenz, Léonard, Paulus, Pierre et Schwanen (Cornesse), Ameur, D’Acquisto, Njikam et Piparo (Elsaute B), Dederichs et Y. Litt (Elsenborn), Alario, Denard, Fierens, Janssen, J. Lepaon, Rami, Rox, Sandmeier et Simon (Goé), Pa. Jost (Honsfeld), Archambeau, Fickers, G. Pottier, Sabel et Simar (Jalhay), Barbette, Boudabza, M. Boukkalkoul, Curtz, Gretry, Lejeune et Moukrime (Lambermont), Antonio Eclesiaste, Klein, Lemmens, Schlinkmann, M. Strumphler et Theissen (Lontzen), Annibale, Benker, Reinartz, Urfels et Weber (Saint-Vith), Dothée, Gillet, Heindrichs, Jacquemin, Jerme, Lejeune, Louis et Pirnay (Sart B), Bassleer, Brundseaux, Gagban, Grandjean, Haugustaine, Jon. Heindrichs, Jaspar, Mathieu et Parotte (Spa), J-C. Aelens, Boutet, Loffet, Maréchal, Paquay et Therasse (SRU Verviers), Herzhoff, Hocks, Kocks, Kriescher, Lefranc et Reul (Walhorn), Blaise, Ducomble, Li. Giet et Woyaffe (Xhoffraix).