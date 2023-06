Jonathan D’Ostilio (FC Liège): "Toujours un plaisir de revenir à Eupen"

Monté après la pause, Jonathan est satisfait de la petite victoire obtenue grâce à un but de Bruggeman. "On savait que le résultat n’était pas le plus important mais ça fait toujours plaisir de gagner. Ce qui compte, c’est que chaque joueur a pu jouer 45 minutes. Les Eupenois ont eu la possession du ballon mais on a su les maîtriser et on a attendu le bon moment pour aller inscrire le but."

Habitués à produire le jeu la saison qui vient de s’achever, les Liégeois devront sans doute s’acclimater à un autre football en D1B, un peu comme lors de cet amical à Eupen finalement. Ils devront apprendre à abandonner le ballon pour jouer plus en contre. "On a vu que techniquement c’est plus précis lorsqu’on joue contre des équipes de D1. La moindre erreur peut se payer cash. On va devoir faire attention à des détails à chaque match. Car là où la saison on pouvait se permettre l’un ou l’autre relâchement, sans trop de conséquences, ce ne sera pas pareil cette saison."

Cet amical à Eupen a quelque peu chamboulé les vacances des joueurs liégeois.

Trois semaines de repos

"À la fin du championnat, on a eu trois semaines de repos, puis on s’est entraînés une semaine pour préparer ce match. On va s’entraîner encore quatre fois avant de repartir en congé pour dix jours." Avec toutefois un programme individuel strict à respecter, en attendant la vraie reprise le 10 juillet, pour préparer une saison que les supporters des Sang et Marine attendent avec impatience. Ces derniers avaient encore une fois répondu présent à Eupen.

"Cela ne m’étonne pas, je les connais. Mais c’est bien pour les nouveaux de sentir ce soutien extraordinaire", conclut Jonathan D’Ostilio, Soulier d’or l’Avenir Verviers en 2015 lorsqu’il évoluait à Eupen.