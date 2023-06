Son coach attend beaucoup de lui et ne le cache pas. "Boris capitaine, vous y voyez un signe ? C’en est bien un, confirme le mentor des Eupenois. C’est une figure du club qui, avec ses nombreuses qualités, apporte beaucoup dans le jeu. Je compte sur lui pour encadrer les jeunes cette saison."

Le milieu de terrain appréciera. Lui qui n’accorde pas beaucoup d’importance au score dans ce type de rencontre. "Ce qui est important dans ce match face au FC Liège, c’est de retrouver le rythme. C’est pourquoi le coach a fait tourner beaucoup pour permettre à tout le monde de jouer."

Le numéro 35 des germanophones demande un peu de patience avant de voir le vrai visage d’Eupen. "Après deux mois sans match, on vient d’avoir dix jours de travail assez intensifs. Avec un nouveau coach, qui est venu avec la tactique et ses méthodes, il faut un peu de temps pour s’habituer. Chaque coach a sa propre vision du foot et notre nouvel entraîneur prône bien un autre style de jeu par rapport aux précédents. Je suis sûr qu’on s’y habituera et que ça ira de mieux en mieux chaque semaine."