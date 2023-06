L’AS Eupen battu en amical contre le RFC Liège : "On a été trop statiques", juge Florian Kohfeldt

Concernant le match en lui-même, le coach n’a pas apprécié la première période des siens, malgré une meilleure possession de balle. "On a été trop statiques avant le repos et cela ne m’a pas plu. On a réussi à amener plus de profondeur et plus d’animation en deuxième mi-temps."

Contrairement au coach liégeois qui changeait pratiquement toute l’équipe à la pause, le T1 des germanophones a pris le temps avant de faire tourner son noyau. "On a eu une semaine très physique et ce premier match m’a permis de voir comment les joueurs réagissent en situation de fatigue. J’ai tiré pas mal de renseignements et j’en tirerai aussi contre l’Alemannia Aachen vendredi prochain. C’est à partir du match contre Charleroi (8 juillet) que le onze de base commencera à se dessiner."

Plus animée, la deuxième mi-temps permettait aux supporters présents (dont quelques centaines de Liégeois) de voir plus d’occasions et un joli but des visiteurs. La vista de Loemba pour lancer Cavalier faisait toute sa différence. Ce dernier servait Bruggeman au second poteau et l’attaquant n’avait qu’à ouvrir le pied pour le seul but de la rencontre (85e).

"Je ne suis pas content du résultat mais il ne faut pas oublier qu’on jouait contre un adversaire qui est dans l’euphorie de la montée", conclut l’entraîneur eupenois, qui confirme au passage qu’il manque un "9" pour compléter son noyau.

Gaëtan Englebert, de son côté, a apprécié l’envie montrée par ses troupes. "On a peut-être manqué de justesse à certains moment mais, au niveau du jeu, on a montré qu’on pouvait rivaliser avec les équipes qui jouent plus haut", estime le coach des Liégeois.

AS Eupen 0 – RFC Liège 1

Arbitre: M. Smet.

Carte jaune: Wilmots.

But: Bruggeman (0-1, 85e).

AS EUPEN: Moser (46e Nurudeen), Van Genechten (70e Alvarez), Filin (78e Ngangala), Alloh (70e Zaatout), Kral (78e Di Matteo), Lambert (46e Magnée), Paeshuyse (70e Youndje), Baiye (46e Christie-Davies), Bitumazala (62e Déom), Nuhu (70e Keita), N’Dri (62e Adjevi).

RFC LIÈGE (1re mi-temps): Debaty, Massart, Lambot, Van Den Ackerveken, Lioka Lima, Mouchamps, Wilmots, Merlen, Handzongo, Bertaccini, Mouhli.

RFC LIÈGE (2e mi-temps): Lejoly, Nyssen, Lambot (53e Van Den Ackerveken), Luzein, D’Ostilio, Cavelier, Arslan, Cascio, Loemba, Bruggeman, Panepinto.