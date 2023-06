Johan Troch (Stavelot), Ballon d’or de P2C : voici sa réaction, celle de Cyril Brissinck et le classement final

"Être récompensé par ce Ballon d’or fait toujours plaisir, même si le plus important est le titre de champion. C’est un petit plus qui vient clôturer une saison réussie", confie notre lauréat 2023.

Et quand on lui demande s’il s’attendait à terminer en tête de ce classement des capés, il nuance quelque peu. "Cette victoire est un peu tombée comme ça. Avec Cyril (Brissinck), on est là pour amener notre expérience et notre objectif était le titre. On savait qu’on s’en rapprocherait en réalisant de bons matches. À partir de là, le reste allait suivre. Quant à savoir si je m’attendais à décrocher ce Ballon d’or, ça dépend du moment durant le championnat. À la mi-saison, j’étais assez loin au classement et je n’y pensais pas. Plus tard, c’est un coéquipier qui m’a annoncé que j’étais en tête et je m’y suis alors intéressé. Comme je l’ai déjà dit, ça fait toujours plaisir de gagner un prix."

"Je n’aime pas faire mal"

Johan Troch joueur, tout le monde le connaît. Par contre, on sait peu de chose sur l’homme. Avec tout le calme qui le caractérise, il nous éclaire. "Je suis encore plus gentil que sur le terrain et je n’ai jamais de problèmes avec personne. Quand des adversaires tentent de durcir le jeu, je reste calme et je privilégie la discussion. D’ailleurs, j’aime bien discuter avec eux. Si certains me répondent, d’autres ne le font pas. Une chose est sûre, je n’aime pas faire mal."

Ayant pris du recul avec le futsal en début de saison, le buteur stavelotain peut à présent consacrer plus de temps à sa famille et à ses amis. "J’adore les retrouver et dès que je peux passer un moment avec eux, je n’hésite pas", précise-t-il. "Nous sommes des amis d’enfance et on a beaucoup de choses en commun. En groupe, je suis quelqu’un de très calme. Mais, si l’alcool prend le dessus, je suis le premier à mettre l’ambiance."

Et dans ce cercle d’amis, on retrouve un certain Cyril Brissinck. Que ce soit sur le terrain, en dehors ou… dans notre classement, ils sont inséparables. Il termine d’ailleurs à la seconde place. "Lui, il est moins sage que moi. C’est celui qu’il faut tenir car il est capable de tout quand il est lancé", rigole notre nouveau ballon d’or.

Brissinck: "Il est le plus gros dormeur de la terre"

Cyril Brissinck et Johan Troch sont inséparables, sur le terrain comme en dehors. "On aime bien faire la fête." ©Eda Eric Muller

Joint dans la foulée, son ami Cyril Brissinck nous confirme que cette amitié va bien au-delà des pelouses vertes. Quant à la dernière remarque de son binôme, il en rigole… avant d’embrayer.

"Il est l’eau et moi le feu. Nous sommes complémentaires sur et en dehors du terrain, et c’est ce qui nous permet de maintenir notre amitié. Notre relation se base sur la franchise et, quand on a des choses à se dire, on se les dit."

Pour nous permettre de mieux connaître notre nouveau ballon d’or 2023, l’ancien joueur d’Herstal y va d’une analyse dont lui seul a le secret. "C’est vrai qu’il est toujours très calme. Je dirai même que c’est le plus gros dormeur de la terre (rires) . C’est simple, il a une vie de papy. Je dis d’ailleurs toujours que c’est mon papy. Pour l’anecdote, je vais vous donner son surnom à la PlayStation: Dormeur."

À Stavelot, les deux larrons font l’unanimité pour leurs qualités footballistiques et humaines. Une fois le match ou l’entraînement terminé, ils sont les premiers à mettre l’ambiance et… les derniers à retourner. "On aime bien faire la fête mais on s’est quand même un peu calmé cette saison", précise l’ami Cyril. "Il faut dire qu’on exagérait lors de ma première saison. Pour en revenir à Johan, on peut dire que c’est un diesel. S’il n’a pas envie, il ne le fera pas. Par contre, s’il commence, il n’a plus de limites. J’essaie alors de ne pas me lancer avec lui pour ne pas aller trop loin. Si on rentre après certaines heures, les dames ne sont pas contentes (rires) ."

Pour terminer, Cyril Brissinck revient sur sa seconde place au classement du ballon d’or. "Terminer second derrière Johan n’est pas un problème. Le voir le remporter me fait plaisir et sa victoire est logique. Être premier, deuxième ou troisième n’a pas d’importance. Il y a le titre de champion et l’objectif collectif est atteint", conclut-il.

P2C: le classement complet du ballon d’or

Le vote du correspondant

Jean-Philippe Hendrikx (L’Avenir): C. Brissinck (Stavelot) 10, J-S. Dohogne (Sart) 8, T. Cordonnier (Trois-Ponts) 6, S. Bongard (Rocherath) 4, A. Dufour (Franchimont) 2.

Le vote des entraîneurs

Robin Demarteau (Amblève): R. Lejeune (Heusy) 6, A. Dufour (Franchimont) 4, S. Bertrand (Trois-Ponts) 2.

Éric Richter (Emmels): D. Elsen (Weywertz) 6, A. Ganser (Rocherath) 4, J. Troch (Stavelot) 2.

Olivier Laffineur (Franchimont): T. Cordonnier (Trois-Ponts) 6, J. Troch (Stavelot) 4, I. Aksu (Emmels) 2.

Grégory Hendrick (Hautes Fagnes): J. Troch (Stavelot) 6, C. Brissinck (Stavelot) 4, J-S. Dohogne (Sart) 2.

Jessy Dionisio (Heusy): I. Hanf (Weywertz) 6, M. Giet (Stavelot) 4, S. Bertrand (Trois-Ponts) 2.

Mike Hendrick (La Calamine B): C. Brissinck (Stavelot) 6, I. Aksu (Emmels) 4, S. Bongard (Rocherath) 2.

Jérôme Stark (Recht): S. Bongard (Rocherath) 6, M. Giet (Stavelot) 4, D. Rauw (Weywertz) 2.

Stefan Bongard (Rocherath): C. Brissinck (Stavelot) 6, S. Hurdebise (Franchimontois) 4, D. Rauw (Weywertz) 2.

Rudy Siebenbour (Sart): C. Brissinck (Stavelot) 6, J. Ekissi (Amblève) 4, A. Dufour (Franchimont) 2.

Julien Godard (Stavelot): Ro. Boemer (Weywertz) 6, M. Pirnay (Trois-Frontières) 4, C. Jamar (Franchimont) 2.

Fabrice Burdziak (Trois Frontières): W. Belle (La Calamine B) 6, J. Troch (Stavelot) 4, I. Aksu (Emmels) 2.

Grégory Rondeux (Trois-Ponts): I. Hanf (Weywertz) 6, C. Brissinck (Stavelot) 4, R. Collignon (Recht) 2.

Gabriel De Luca (RCS Verviers): J. Troch (Stavelot) 6, A. Boucha (Stavelot) 4, M. Selak (Welkenraedt) 2.

Jean-Claude Sonnet (Waimes Faym.): D. Rauw (Weywertz) 6, M. Giet (Stavelot) 4, S. Bongard (Rocherath) 2.

Grégory Degotte (Welkenraedt): J-S. Dohogne (Sart) 6, D. Flagothier (Sart) 4, S. Bongard (Rocherath) 2.

Benjamin De Vuyst (Weywertz): J-S. Dohogne (Sart) 6, J-P. Peso (Stavelot) 4, D. Rondeux (Trois-Ponts) 2.

Classement

96 pts: Troch (Stavelot).

68 pts: Brissinck (Stavelot).

60 pts: Dohogne (Sart).

57 pts: Meessen (La Calamine B).

52 pts: Ekissi (Amblève).

47 pts: Cordonnier (T-Ponts), Ben Sellam (Verviers).

45 pts: Dufour (Franchimont).

44 pts: Aksu (Emmels).

42 pts: Prévot (T-Ponts).

35 pts: Hurdebise (Franchimont).

34 pts: Giet (Stavelot).

33 pts: Piette (Hautes Fagnes), Bertrand (T-Ponts).

32 pts: Thys (Stavelot).

31 pts: Röhl (Rocherath).

30 pts: C. Vilz (Rocherath).

29 pts: Balhan (Sart).

28 pts: Willems (Heusy), Finck (Recht), Rauw (Weywertz).

27 pts: Lejeune (Recht), Pothen (Rocherath), Krauth (FC3F).

26 pts: Fankem (Emmels), Flagothier (Hautes Fagnes), Belle (La Calamine B), A. Ganser (Rocherath), Sy (Verviers), Ro. Boemer (Weywertz).

24 pts: Elsen (Weywertz), Hanf (Weywertz).

23 pts: Heukemes (Amblève).

22 pts: Blondiaux (Heusy), R. Lejeune (Heusy), Dethier (Rocherath), Bungart (Weywertz).

21 pts: Fagnan-Polis (Heusy), Colin (Stavelot).

20 pts: Picquereau (Emmels), Mollers (Hautes Fagnes), Thélen (Welkenraedt).

19 pts: Roderburg (Amblève), Kalf (Emmels), Sarpong (Rocherath), Oluoch (Verviers).

18 pts: Michel (Recht), Masset (FC3F), Massat (Waimes Faymonv.), Reep (Welkenraedt).

17 pts: Kuavita (Heusy), Degueldre (La Calamine B), Flagothier (Sart), Kalac (Stavelot), Pirnay (FC3F).

16 pts: Goenen (Amblève), Gaillard (Emmels), Nicolaije (La Calamine B), Bongard (Rocherath), Jérôme (Stavelot).

15 pts: Boucha (Stavelot), Cornet (FC3F), M. Camara (Verviers), Plom (Welkenraedt).

14 pts: Johanns (Amblève), Parmentier (Emmels), Kroha (La Calamine B), Magney (Recht), Mejdoubi (Verviers), Leloup (Waimes Faymonv.), E. Maréchal (Waimes Faymonv.), Max.Heinen (Weywertz).

13 pts: Vicqueray (Franchimont), Nizet (Hautes Fagnes), Gerits (La Calamine B), Bastin (Recht), Depresseux (Sart), Soares (FC3F), Alcabir (Waimes Faymonv.), Dohm (Welkenraedt).

12 pts: Meessen (Amblève), Zeimmes (Amblève), Henrion (Franchimont), S. Krings (Recht), Margraff (Recht), Evrard (Sart), Keller (Sart), Léonard (Sart), Geron (T-Ponts), Diederen (Verviers), Demirkazan (Waimes Faymonv.), Magain (Waimes Faymonv.), Monie (Waimes Faymonv.), Sabitov (Welkenraedt), M. Selak (Welkenraedt), Sow (Weywertz).

11 pts: Messotten (Franchimont), Vitrier (Franchimont), Vronen (Hautes Fagnes), Zanzen (Hautes Fagnes), Chauveheid (Heusy), Collignon (Recht), Lambertz (Rocherath), Giuliano (Stavelot), Peso (Stavelot), Albert (T-Ponts), Boulmalf (Verviers), Deraoui (Verviers), Jérosme (Verviers), Doucene (Waimes Faymonv.), Nagui (Waimes Faymonv.), Jacobs (Weywertz), Reuter (Weywertz), Vilz (Weywertz).

10 pts: Hilgers (Amblève), Veithen (Amblève), Henkes (Emmels), Tasset (Emmels), Langer (Recht), Schumacher (Recht), Weynand (Recht), Colin (Sart), Grosjean (Sart), T. Hagelstein (FC3F), Kudura (FC3F), Salimou (FC3F), Bourhaba (Verviers), Teheux (Waimes Faymonv.), Launoy (Welkenraedt), Lennertz (Welkenraedt), L. Selak (Welkenraedt).

9 pts: Willems (Amblève), Kockelmann (Emmels), Demoulin (Franchimont), Jamar (Franchimont), Brixhe (Heusy), Legenvre (La Calamine B), Dell (Rocherath), Speder (Sart), Perazzelli (Verviers), Vandesande (Waimes Faymonv.), Rompen (Welkenraedt).

8 pts: Nalbou (Heusy), Van Melsen (La Calamine B), Gabriel (Recht), Gillet (Sart), Lukoki (Stavelot), Amata (FC3F), Denis (T-Ponts), Jacob (T-Ponts), Schmitz (T-Ponts), Carlier (Welkenraedt), Thomas (Weywertz).

7 pts: Even (Amblève), Dehon (Hautes Fagnes), Benken (Hautes Fagnes), Dohogne (Hautes Fagnes), Noël (Hautes Fagnes), Lolos (Heusy), Claes (La Calamine B), Backes (Recht), Trillet (Recht), Louras (Sart), Najdawi (Sart), Frank (FC3F), Larue (FC3F), Arakaza (Verviers), Boucha (Waimes Faymonv.), Houbiers (Welkenraedt), Nix (Welkenraedt), Ordonez (Weywertz).

6 pts: Felten (Amblève), Mausen (Emmels), Koch (Hautes Fagnes), Hubert (La Calamine B), Nkoumou (La Calamine B), Jakic (Sart), Vandeberg (Sart), Renardy (FC3F), Flammang (T-Ponts), Thi. Georis (T-Ponts), Habotte (T-Ponts), Legrand (T-Ponts), Abid (Verviers), C. Charlier (Welkenraedt), Ra.Boemer (Weywertz), Gladieux (Weywertz).

5 pts: L. Mertes (Amblève), Heinen (Emmels), Noblué (Franchimont), Simonis (Franchimont), N. Henon (Hautes Fagnes), Liotta (Heusy), A. Offerman (Heusy), J. Ganser (Rocherath), Shema (Rocherath), Heindrichs (Sart), Machu (Stavelot), Gerrekens (FC3F), Roland (T-Ponts), Bertrand (Verviers), Machiroux (Verviers), Krings (Waimes Faymonv.), Collette (Welkenraedt), Corman (Welkenraedt).

4 pts: Knips (Amblève), Gharibyan (Emmels), Gollac (Emmels), Schöpges (Emmels), Mathonet (Franchimont), S. Henon (Hautes Fagnes), F. Offerman (Heusy), Qualizza (Heusy), Errens (La Calamine B), Hans (Recht), Marlet (Rocherath), De Smet (Stavelot), Sangiovanni (FC3F), Anth. Dumez (T-Ponts), Al. Dumez (T-Ponts), Zararsiz (Verviers), Gross (Weywertz).

3 pts: Juffern (Amblève), Bierberg (Emmels), Kalbusch (Emmels), Radanovic (Emmels), D. Van Acker (Emmels), Bielen (Franchimont), Gillet (Franchimont), Lausberg (Franchimont), Poncin (Franchimont), Spoden (Hautes Fagnes), Benaets (Heusy), Burguet (Heusy), V. Offerman (Heusy), Cloth (La Calamine B), Géneret (La Calamine B), Kamalandua (La Calamine B), Lux (La Calamine B), Andrei (Recht), M. Krings (Recht), Velz (Rocherath), Siffert (Sart), Nemes (Stavelot), Door (FC3F), Jungblut (FC3F), Lebrun (T-Ponts), Zteyat (Verviers), Mattar (Waimes Faymonv.), Troisi (Waimes Faymonv.), Delhougne (Welkenraedt), Kockelmann (Welkenraedt), Wehr (Weywertz).

2 pts: Dahm (Amblève), Keller (Amblève), Heinen (Amblève), Gillessen (Emmels), Theysgens (Franchimont), Tsimasidis (Franchimont), Diané (Hautes Fagnes), Hendrick (Hautes Fagnes), L. Rosen (Hautes Fagnes), Arikha (Heusy), Chandelle (Heusy), Aslan (La Calamine B), Lopresti (La Calamine B), Peree (La Calamine B), Tychon (La Calamine B), Bertha (Recht), Küpper (Rocherath), Maréchal (Rocherath), Lemaire (Sart), Francois (FC3F), Gouem (FC3F), B. Hagelstein (FC3F), Hennes (FC3F), Samuel (FC3F), Rondeux (T-Ponts), Nagui (Verviers), Bruhl (Waimes Faymonv.), Catteuw (Waimes Faymonv.), Denis (Weywertz), Gennen (Weywertz), Tibrea (Weywertz).

1 pt: Heuse (Emmels), Decerf (Franchimont), Mangaya (Hautes Fagnes), Paquay (Hautes Fagnes), Briscot (Heusy), Delaire (La Calamine B), Mobi (La Calamine B), Nzuzi (La Calamine B), Sieberath (Recht), Gauthy (Sart), Sorbi (Stavelot), Emontspohl (FC3F), Colin (T-Ponts), Stassart (T-Ponts), Mélotte (Waimes Faymonv.), Nalbou (Waimes Faymonv.), Thomas (Waimes Faymonv.), Klenkenberg (Welkenraedt), Evens (Weywertz), Mar.Heinen (Weywertz).